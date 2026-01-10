Tạm giữ người phụ nữ sát hại bác dâu rồi cướp tài sản ở Thanh Hóa 10/01/2026 19:43

(PLO)- Chiều 10-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân là bà Lê Thị Phương (69 tuổi), được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào ngày 7-1, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi do bị sát hại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Thọ Long huy động tối đa lực lượng, khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, khoanh vùng đối tượng, tập trung điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CATH

Qua xác minh, cơ quan công an xác định bà Phương bị điếc, sống một mình, các con đi làm ăn xa.

Nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với người xung quanh. Thời điểm xảy ra vụ án vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tang vật vụ án. Ảnh: CATH

Sau một ngày tập trung lực lượng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim, cháu dâu của nạn nhân, là nghi phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận sáng 7-1 đến nhà bà Phương chơi thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Kim cho rằng bị bà Phương chửi bới, dùng gậy gỗ vụt và ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy nạn nhân ngã trong buồng ngủ.

Đinh Thị Kim tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Kim sau đó tiếp tục dùng gậy gỗ và ghế gỗ đánh nạn nhân, đồng thời dùng chân đạp vào hai bên hông khiến bà Phương tử vong.

Sau khi gây án, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được khoảng 2,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.