Lời khai của nghi phạm giết em rể giấu xác dưới ao ở Đắk Lắk 06/01/2026 12:21

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang lấy lời khai nghi phạm giết em rể rồi đem xác giấu dưới ao.

Ngày 6-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Y Liat Ênuôl (41 tuổi, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Y Liat Ênuôl tại công an. Ảnh: C.A

Nạn nhân bị Y Liat Ênuôl sát hại là YBN (41 tuổi, ngụ cùng buôn Mblớt), em rể của nghi phạm.

Tại công an, bước đầu nghi phạm khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 4-1, Y Liat Ênuôl đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn thì gặp ông YBN đi nhậu về.

Thấy ông YBN đã uống rượu nên Y Liat Ênuôl khuyên em rể về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông YBN chửi bới rồi lấy cây dao rựa mang sẵn chém một nhát trúng vào đầu Y Liat Ênuôl.

Bị chém, Y Liat Ênuôl bỏ chạy thì ông YBN cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực bờ hồ của một hộ dân ở gần đó, Y Liat Ênuôl đứng lại vật lộn với ông YBN làm cây dao rựa văng xuống đất.

Sau đó, Y Liat Ênuôl dùng hai tay bóp cổ, rồi dùng cây dao rựa đè mạnh phần lưỡi vào vùng cổ của cổ ông YBN nhiều lần.

Một lúc sau, khi thấy nạn nhân đã chết, Y Liat Ênuôl kéo nạn nhân xuống hồ nước rồi lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để giấu xác. Gây án xong, Y Liat Ênuôl lên bờ cầm theo cây dao rựa của ông YBN rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, vợ của nạn nhân phát hiện xe máy và tiến hành tìm kiếm thì phát hiện thi thể ông YBN dưới ao nước.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Ea Na, truy xét hung thủ gây án.

Đến khoảng 9 giờ ngày 5-1, công an đã bắt được Y Liat Ênuôl khi người này lẩn trốn tại cánh đồng lúa trong buôn Mblớt.