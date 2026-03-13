Công an TP.HCM siết chặt an ninh, PCCC phục vụ bầu cử 13/03/2026 06:52

(PLO)- Công an TP.HCM đang khẩn trương triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Những ngày này, tại nhiều đơn vị thuộc Công an TP.HCM, công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang được thực hiện khẩn trương.

Lực lượng công an các cấp từ thành phố đến phường, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an TP.HCM khẩn trương triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh. Ảnh: CA

Quản lý chặt địa bàn, bảo vệ an toàn các điểm bỏ phiếu

Tại các địa bàn cơ sở như phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), Ban Chỉ huy Công an phường xác định trọng tâm là kiểm tra, rà soát cư trú gắn với việc lập danh sách cử tri. Công tác này không chỉ đảm bảo quyền lợi công dân mà còn giúp Cảnh sát khu vực nắm chắc tình hình biến động dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính.

Nhiều tổ công tác được phân công thường xuyên giám sát hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư và điểm bỏ phiếu, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Các đợt ra quân tuần tra khép kín địa bàn được thực hiện 24/24 giờ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Nhiều tổ công tác của lực lượng công an được phân công thường xuyên theo dõi, giám sát hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư và khu vực điểm bỏ phiếu. Ảnh: CA

Tương tự, tại phường Trung Mỹ Tây, lực lượng công an tập trung rà soát, cập nhật quản lý nhân hộ khẩu phục vụ lập danh sách cử tri chuẩn xác. Đơn vị cũng tăng cường nắm tình hình tại các cơ quan, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành "điểm nóng".

Công an phường Tân Sơn Nhất tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại phường Bến Cát, Công an phường đã quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ và Lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ứng cử viên, các cuộc tiếp xúc cử tri và nhân dân tham gia bỏ phiếu, đồng thời bảo vệ thành công Hội trại tòng quân diễn ra trên địa bàn.

Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra cư trú, rà soát thông tin dân cư phục vụ việc lập danh sách cử tri, đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn. Ảnh: CA

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Tiên (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM) cũng tổ chức họp giao ban nhằm triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử.

Sáng 9-3, hội nghị do Trung tá Bùi Quốc Dũng chủ trì đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Các điểm bầu cử trên địa bàn TP.HCM được lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát kỹ về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Ảnh: CA

Đơn vị yêu cầu tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, phối hợp với lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Bình Tiên trong thời gian diễn ra bầu cử.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Tiên tổ chức họp giao ban, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Ảnh: Phường Bình Tiên

Ban CHQS phường cũng yêu cầu lực lượng dân quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tăng cường công nghệ và sẵn sàng chiến đấu

Theo Công an TP.HCM, nhằm kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội TP.HCM đã kiểm tra công tác này tại phường Bà Rịa.

Đoàn kiểm tra của Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự TP.HCM làm việc với Công an phường Bà Rịa để kiểm tra công tác chuẩn bị bảo vệ bầu cử. Ảnh: CA

Đại diện Ban chỉ huy Công an phường Bà Rịa báo cáo lực lượng công an địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu, triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Địa phương cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh để giám sát, hỗ trợ công tác quản lý.

Song song đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia bỏ phiếu cần tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ trật tự và chú ý các lối thoát nạn.

Công an TP.HCM đến từng khu phố, cập nhật dữ liệu nhân khẩu, đảm bảo việc lập danh sách cử tri chính xác, đầy đủ. Ảnh: CA

Để chủ động phòng ngừa, các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã rà soát phương tiện, kiểm tra khả năng cơ động.

Tại khu vực quận 12 (cũ), công an các phường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 kiểm tra hệ thống PCCC tại trụ sở cơ quan và các điểm bỏ phiếu.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 cũng bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 33 hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tại các điểm bỏ phiếu sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, đơn vị cũng rà soát các điểm bỏ phiếu, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cơ quan, trường học và các địa điểm tập trung đông người để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ cháy, nổ.

CSGT TP.HCM ứng trực xuyên suốt trong ngày bầu cử

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị ứng trực 100% quân số trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ được bố trí trên các tuyến đường trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa ùn tắc. “Tại các điểm bầu cử, lực lượng CSGT cũng được bố trí để hỗ trợ sắp xếp phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ, bảo đảm trật tự khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu”, Thượng tá Bình nói.

Lãnh đạo PC08 cho biết công tác phân luồng đã được xây dựng với nhiều kịch bản. Đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương giáp ranh như Tây Ninh và Đồng Nai để bảo đảm giao thông thông suốt.

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng trên các tuyến đường trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ người dân đi bầu cử, lực lượng CSGT cũng bố trí phương tiện, cán bộ dẫn đoàn, bảo đảm an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, PC08 bố trí cán bộ theo dõi hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố giao thông khác.

"Việc giám sát qua hệ thống camera giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, điều động lực lượng, không để tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như các đoàn lãnh đạo đến tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử"- Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết thêm

Sau khi kết thúc ngày bầu cử, Công an TP.HCM sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về quá trình triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp này.