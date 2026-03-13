Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh 13/03/2026 11:07

(PLO)- VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Ngày 13-3, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 bị can trong đường dây mua bán trái phép 10 kg ma túy.

Cảnh sát bắt quả tang Nam và Hiếu khi cả hai vận chuyển ma túy đi bán. Ảnh: V.S

Các bị can gồm: Nguyễn Hoài Nam (37 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM), Châu Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (35 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, ngày 2-3, Nguyễn Hoài Nam và Châu Nguyễn Trung Hiếu mua 10 kg ma túy (loại Methamphetamine) để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, khi đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cả hai bị lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, công an xác định Phan Văn Cầu nhiều lần mua ma tuý của Nguyễn Hoài Nam rồi bán lại cho người khác thu lợi bất chính.