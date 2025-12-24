Dùng máy múc múc từng cm đất để triệt phá đường dây ma túy 24/12/2025 09:22

Ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây tội phạm ma túy có tính chất đặc biệt lớn từ Campuchia vào Việt Nam.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ án. Ảnh: T.T

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay hiện đơn vị đã tạm giữ 19 nghi phạm, thu giữ hai khẩu súng liên quan đường dây mua bán ma túy này để xử lý theo quy định.

Theo Đại tá Tuấn, giữa tháng 12, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện dấu vết một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đường dây này hoạt động với phạm vi rộng từ Campuchia và trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM và một số địa phương khác.

Ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy này.

Từ ngày 17 đến 20-12, sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định thời cơ đã đến, Ban chuyên án huy động 200 cán bộ chiến sĩ, chia thành nhiều mũi, phối hợp với công an các xã ở Lâm Đồng và TP.HCM… đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với nhiều nghi phạm trong chuyên án.

Kết quả công an bắt giữ và triệu tập 19 nghi phạm, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp (gồm ma túy loại Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Heroine, 11.184 viên nén hồng phiến), hai khẩu súng, nhiều viên đạn và nhiều tang vật, vật chứng có liên quan.

Số ma túy liên quan vụ án.Ảnh: H,S

Điển hình, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác khống chế, bắt Lê Chí Bình (43 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) và một số nghi phạm có liên quan.

Quá trình bắt giữ, Bình có hành vi liều lĩnh chống trả và cắn vào tay gây thương tích cho cán bộ trinh sát. Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm cao, công an đã khống chế thành công Bình.

Khám xét nơi ở của Bình, công an phát hiện số lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang thành các gói trà thảo mộc cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà như: tủ giày dép, nhà vệ sinh, trong phòng ngủ.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nhà của Bình hơn 2,15 kg ma túy đá, 10 gram heroin.

Tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Ban chuyên án xác định Đỗ Vân Ninh (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Thịnh (38 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) vừa mua ma túy của Vũ Đình Trọng (45 tuổi, tại số 224 Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Số ma túy liên quan vụ án. Ảnh: H.S

Tổ công tác bất ngờ đón lõng, bắt quả tang Ninh và Thịnh thu giữ 46,8881 gram Methamphetamine, 10 viên hồng phiến khối lượng 0,9923 gram.

Đồng thời công an đột kích, khống chế, bắt giữ Vũ Đình Trọng. Quá trình đấu tranh, Trọng khai báo quanh co, không hợp tác.

Đại tá Võ Duy Tuấn thông tin, trước sự ngoan cố của Trọng, Ban chuyên án đã sử dụng nhiều chó nghiệp vụ và hai máy xúc đào xới từng cm đất trong toàn bộ khuôn viên nơi ở của Trọng (diện tích 2000 m2).

Qua đó, công an đã phát hiện ma túy được cất giấu trên trần nhà và chôn sâu tại nhiều vị trí trong vườn của Trọng. Khi phát hiện ma túy tới đâu thì Trọng khai nhận tới đó.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nhà của Trọng gồm 3,5 kg Ketamine, 2,5 kg Methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên hồng phiến, hai khẩu súng, đạn và nhiều tài sản, tang vật có liên quan.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đường dây tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM.