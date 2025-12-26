Nghi can vụ giết người bị bắt ngay tại cửa khẩu khi tính bỏ trốn qua Campuchia 26/12/2025 13:03

(PLO)- Sau hai ngày bỏ trốn, nghi can liên quan vụ giết người tại TP.HCM bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh).

Ngày 26-12, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ((Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã bắt được nghi can Huỳnh Kim Long (23 tuổi, phường 2, Quận 8, TP.HCM) liên quan vụ cố ý giết người xảy ra ở TP.HCM. Thời điểm bắt giữ, Long đang tìm cách bỏ trốn sang Campuchia khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Trước đó, ngày 25-12, tiếp nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) về vụ cố ý giết người đêm ngày 24-12 ở TP.HCM, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực nội, ngoại biên, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra người xuất nhập cảnh qua địa bàn phụ trách.

Huỳnh Kim Long bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPMQT

Đến khoảng 8 giờ 15 phút ngày 26-12, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất cảnh tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Kim Long có nhiều dấu hiệu trùng khớp với đặc điểm đối tượng đang bị truy xét. Qua xác minh nhanh, đơn vị đã tiến hành bắt giữ và đưa nghi phạm về đồn để xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, tối 24-12, Long đang ở nhà thì nghe vợ xảy ra cãi vã qua điện thoại với một phụ nữ, kèm theo lời đe dọa đánh nhau. Sau đó, Long trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với người này và hẹn gặp tại khu vực chợ Phú Nhuận.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ một người bạn tên Đen chở đến điểm hẹn. Tại đây, Long gặp một nhóm gồm 5 người. Trong đó, một người đàn ông xác nhận là người đã nói chuyện điện thoại trước đó. Do bức xúc, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Long lấy con dao mang theo trong người và chém liên tiếp vào đối phương.

Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao Long cho lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Ảnh: BPMQT

Sau khi gây án, Long rời khỏi hiện trường, di chuyển đến cầu Bến Phân rồi được một người bạn tên Quang chở về nhà tại quận Gò Vấp và ở lại qua đêm. Đến chiều 25-12, Long tiếp tục di chuyển về khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây với ý định xuất cảnh sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục xuất cảnh vào sáng 26-12, đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất hồ sơ, bàn giao Long cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.