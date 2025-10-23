Phát hiện súng AK trong túi xách của người xuất cảnh ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây 23/10/2025 10:23

(PLO)- Lực lượng Biên phòng Tây Ninh vừa phát hiện, bắt giữ hai người mang súng AK và đạn khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Sáng 23-10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai người đàn ông có hành vi mang vũ khí trái phép khi làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hưng mang theo vũ khí xuất cảnh sang Campuchia. Ảnh: BP

Trước đó, vào chiều 22-10, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý, Tây Ninh), Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ/Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, cùng Hải quan và Công an xã Mỹ Quý kiểm soát tại cửa khẩu.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, trú xã Kiến Xương, Hưng Yên) có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật được lực lượng thu giữ. Ảnh: BP

Kiểm tra hành lý, tổ công tác phát hiện trong túi xách màu đỏ hiệu “Tuli” của Hưng có một túi dụng cụ cầu lông hiệu “Li-Ning”, bên trong chứa một khẩu súng AK, cùng một kim hỏa và một hộp tiếp đạn có 6 viên (chưa gắn vào súng).

Qua khai thác nhanh, Hưng khai đi cùng Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, trú phường Mão Điền, Bắc Ninh) - người đang chờ ở bãi xe gần khu vực cửa khẩu để cùng xuất cảnh qua Campuchia.

Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật, đồng thời đưa Hưng và Quân về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.