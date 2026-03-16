Hàng trăm kg xúc xích mốc, trứng thối suýt tuồn vào thị trường 16/03/2026 22:29

(PLO)- Lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ một người ở Quảng Ninh khi người này đang dùng bè gỗ giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép 200 kg thực phẩm bẩn từ biên giới vào nội địa.

Thời gian qua, triển khai quyết liệt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.

Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trên tuyến biên giới phía bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cụ thể, vào ngày 11-3, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện một lô hàng thực phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 350 kg thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu.

Trong số này có 150 kg xúc xích khô ăn liền, 120 kg xúc xích đông lạnh và 80 kg xiên thịt đông lạnh.

Cơ quan hải quan liên tiếp phát hiện, xử lý thực phẩm nhập lậu tại các cửa khẩu. Ảnh: CHQ

Hay hôm 8-2, vẫn tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện một lô hàng thực phẩm nhập lậu vô chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 335 kg thực phẩm, gồm 157 kg xúc xích khô ăn liền, 132 kg xúc xích đông lạnh và 46 kg xiên thịt đông lạnh.

Tại thời điểm phát hiện, toàn bộ lô hàng đang trong tình trạng rã đông, không có chứng từ hợp pháp và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn và lợi dụng đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Còn tại địa bàn Quảng Ninh, vào ngày 6-3, ở khu vực vùng nước cảng Vạn Gia (xã Vĩnh Thực), lực lượng hải quan phối hợp với đồn biên phòng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn.

Người điều khiển phương tiện là NVH (sinh năm 1993, trú ở Hải Hà, Quảng Ninh). Lợi dụng đêm tối, H đã sử dụng bè vỏ gỗ tự đóng giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện tang vật gồm 200 kg xúc xích có xuất xứ Trung Quốc, tình trạng đã bị ẩm mốc, biến màu xanh; 6.000 quả trứng vịt xuất xứ Trung Quốc, nhiều quả đã dập vỡ và bốc mùi hôi thối. Toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 46 triệu đồng này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

"Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng" - Cục Hải quan thông tin và cho biết lực lượng đã, đang triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới.