Hải quan bắt giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu 19/01/2026 20:54

Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao.

Trước tình hình đó, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào nội địa. Ảnh: CHQ

Trên tuyến biên giới đất liền phía Bắc, các đối tượng tập trung vận chuyển trái phép các mặt hàng như rượu, bia, sữa, đường cát, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh cùng các mặt hàng cấm như pháo nổ, pháo hoa và hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện.

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch 30141/KH-CHQ của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và khu vực biên giới. Qua đó liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Cụ thể, vào ngày 9-1, tại chân cầu Khuân Tảy, thuộc khu vực mốc 1239, Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) đã phát hiện một đối tượng vác hàng hóa trái phép qua biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 tấn chân heo đông lạnh được đóng trong 50 bao (mỗi bao nặng 20 kg).

Toàn bộ số hàng đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào. Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định.

Bắt giữ 1 tấn chân heo đông lạnh tại Chi cục Hải quan khu vực VI. Ảnh: CHQ

Trước đó, ngày 8-1, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) phát hiện và bắt giữ 220 kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã bị rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp đó, ngày 14-1, tại khu vực mốc 1318 (xã Hoành Mô, Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã phát hiện, bắt giữ 304 kg xúc xích chế biến từ thịt heo được bọc bằng nilon, nhãn hiệu Trung Quốc, không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật hơn 48,6 triệu đồng.