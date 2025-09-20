Phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc khi kiểm tra xe khách

Ngày 20-9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Vụ việc được lực lượng liên ngành tỉnh Tuyên Quang phát hiện vào rạng sáng 19-9 khi kiểm tra xe khách biển số 23E-002.22 do ông PVC, 38 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, Tuyên Quang điều khiển lưu thông tại Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Sơn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên và nhiều mặt hàng khác, bao bì in chữ nước ngoài.
Tại thời điểm kiểm tra, ông C không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.
Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Tuyên Quang để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.