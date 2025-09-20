Phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc khi kiểm tra xe khách 20/09/2025 18:28

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phát hiện và thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên xe khách.

Ngày 20-9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách. Ảnh: CA

Vụ việc được lực lượng liên ngành tỉnh Tuyên Quang phát hiện vào rạng sáng 19-9 khi kiểm tra xe khách biển số 23E-002.22 do ông PVC, 38 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, Tuyên Quang điều khiển lưu thông tại Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên và nhiều mặt hàng khác, bao bì in chữ nước ngoài.

Một trong số các loại thực phẩm đông lạnh. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, ông C không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Tuyên Quang để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.