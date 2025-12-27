TAND Tối cao thông qua 10 án lệ mới 27/12/2025 08:51

(PLO)- Sau khi cho ý kiến đối với từng dự thảo, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 án lệ.

Vừa qua (24-12), Chánh án TAND Tối cao đã tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để thảo luận, biểu quyết thông qua các án lệ. Phiên họp do ông Nguyễn Văn Quảng – Chánh án TAND Tối cao chủ trì.

Hình minh họa.

Trước đó, TAND Tối cao đã tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ để lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ về 20 dự thảo án lệ.

Trên cơ sở này, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo án lệ và trình Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét, thông qua đối với 20 dự thảo án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân, gia đình.

Sau khi cho ý kiến đối với từng dự thảo, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 án lệ. Sau khi thông qua, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học sẽ chỉnh lý, hoàn thiện kỹ thuật đối với các án lệ này, trình Chánh án TAND Tối cao ban hành quyết định công bố các án lệ để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.