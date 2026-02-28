Máy bay chở tiền trượt đường băng đâm ra đại lộ, 15 người chết, dân đổ xô nhặt tiền 28/02/2026 10:46

(PLO)- Máy bay vận tải quân sự của Bolivia chở tiền giấy đã bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế El Alto (miền tây Bolivia), khiến 15 người chết và tiền vương vãi xung quanh hiện trường.

Ngày 27-2, máy bay vận tải quân sự của Bolivia chở tiền giấy từ ngân hàng trung ương nước này đã bị trượt khỏi đường băng, khi hạ cánh tại sân bay quốc tế El Alto (miền tây Bolivia). Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng, tiền mặt trên máy bay vương vãi xung quanh hiện trường, theo hãng tin AFP.

Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay quân sự chở tiền giấy ở Bolivia hôm 27-2. Ảnh: AFP

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay vận tải C-130 Hercules. Theo truyền thông địa phương, sau khi trượt khỏi đường băng, máy bay đâm ra một đại lộ, phá hủy nhiều ô tô và làm hư hại nhiều xe tải, khiến khoảng 20 người bị thương.

"Chúng tôi đang tìm kiếm thi thể của những người không may mắn gặp nạn” – Đại tá Pavel Tovar, thuộc Cục Cứu hỏa Quốc gia Bolivia, nói.

Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận thông tin về vụ tai nạn nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Một ô tô bị hư hại gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Sau khi máy bay đâm ra đại lộ, tiền trong máy bay văng ra xung quanh. Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người tiếp cận hiện trường vụ tai nạn để nhặt tiền.

Cơ quan Quản lý Hàng không và Sân bay Bolivia cho biết vụ việc khiến hoạt động của sân bay El Alto phải tạm ngừng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.