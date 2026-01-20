Mỹ điều máy bay tới Greenland 20/01/2026 12:29

(PLO)- Mỹ xác nhận điều máy bay quân sự tới Greenland trong các hoạt động đã lên kế hoạch, được phối hợp với Đan Mạch.

Ngày 19-1, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết máy bay của lực lượng này sẽ sớm hiện diện tại đảo Greenland (Đan Mạch) để tham gia các hoạt động “đã được lên kế hoạch từ lâu”, theo tờ The Hill.

Việc điều quân diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy ý tưởng Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, NORAD nêu rõ: "Cùng với các máy bay xuất phát từ các căn cứ tại Mỹ và Canada, lực lượng này sẽ hỗ trợ nhiều hoạt động NORAD đã được lên kế hoạch từ lâu, tiếp nối hợp tác quốc phòng bền chặt giữa Mỹ và Canada, cũng như với Đan Mạch".

NORAD nhấn mạnh toàn bộ hoạt động triển khai đã được phối hợp với Đan Mạch, các lực lượng tham gia đều hoạt động với đầy đủ thủ tục ngoại giao cần thiết, đồng thời chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về kế hoạch này.

NORAD cho biết các máy bay của Mỹ sẽ sớm có mặt tại căn cứ không quân Pituffik.

Một máy bay tiêm kích F-16 CJ Fighting Falcon của Không quân Mỹ đang thực hiện một nhiệm vụ của NORAD. Ảnh: archives.gov

Theo Bộ này, đây là những hoạt động được NORAD tiến hành thường xuyên nhằm phục vụ nhiệm vụ phòng thủ Bắc Mỹ.

Greenland và Đan Mạch chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thông báo của NORAD được đưa ra trong bối cảnh ông Trump gia tăng các phát biểu và động thái liên quan khả năng Mỹ tiếp quản Greenland. Ông Trump cho rằng vùng lãnh thổ giàu tài nguyên khoáng sản này có ý nghĩa chiến lược, phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực Bắc Cực gia tăng.

Trước đó, cả Đan Mạch và Greenland đều nhiều lần khẳng định bác bỏ mọi đề xuất của Mỹ, tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quyết sâu rộng.

Cùng ngày 19-1, Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới đảo Greenland. Theo đài truyền hình Đan Mạch TV2, một “lực lượng đáng kể” binh sĩ Đan Mạch đã tới Kangerlussuaq - nơi đặt sân bay quốc tế chính của Greenland - vào tối 19-1 (giờ địa phương).