Đan Mạch điều quân tới Greenland 20/01/2026 10:06

(PLO)- Đan Mạch điều lượng lính "đáng kể" tới đảo Greenland và cho biết các binh sĩ này sẽ ở lại từ 1 đến 2 năm.

Ngày 19-1, Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới đảo Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực để kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, tờ Politico đưa tin.

Theo đài truyền hình Đan Mạch TV2, một “lực lượng đáng kể” binh sĩ Đan Mạch đã tới Kangerlussuaq - nơi đặt sân bay quốc tế chính của Greenland - vào tối 19-1 (giờ địa phương).

Binh sĩ Đan Mạch đến Greenland vào ngày 19-1. Ảnh: BỘ TƯ LỆNH QUỐC PHÒNG ĐAN MẠCH

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên hợp của Đan Mạch tại Greenland - Thiếu tướng Søren Andersen cho biết khoảng 100 binh sĩ Đan Mạch đã tới Nuuk, thủ phủ của Greenland, và một số lượng tương tự đã có mặt tại Kangerlussuaq.

Lực lượng này sẽ tham gia cuộc diễn tập huấn luyện mang tên Arctic Endurance. Tuần trước, ông Andersen nói rằng việc triển khai quân là nhằm đối phó các mối đe dọa từ Nga, chứ không phải để đáp trả ông Trump.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Binh sĩ Đan Mạch đến Greenland vào ngày 19-1. Ảnh: FORSVARET

Lực lượng tăng viện được điều tới Greenland sẽ không sớm trở về.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong 1 năm, có thể là 2 năm, với sự hợp tác của binh sĩ nước ngoài. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng lịch trình triển khai quân tới Greenland vào năm 2026 và những năm tiếp theo, vì vậy đây rõ ràng là một nhiệm vụ dài hạn” - ông Andersen nói.

Trong những ngày qua, các sĩ quan quân đội châu Âu đã tham gia một nhiệm vụ trinh sát và “đánh giá các cơ hội huấn luyện quanh năm, đồng thời lên kế hoạch quay trở lại vào tháng 3 với những năng lực khác nhau”, ông Andersen cho biết thêm.

Binh sĩ Đan Mạch đến Greenland vào ngày 19-1. Ảnh: FORSVARET

Cũng trong ngày 19-1, Copenhagen đã đề nghị NATO triển khai một phái bộ tới Greenland, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

“Chúng tôi đã đề xuất điều đó, và Tổng thư ký NATO cũng đã ghi nhận” - ông Lund Poulsen nói với các phóng viên.

Ông Lund Poulsen chỉ trích các lời cảnh báo của ông Trump đối với Greenland là “thực sự, thực sự gây tổn thương”, nhưng cho biết liên minh vẫn không thể cắt đứt quan hệ với Washington.

“Nếu người Mỹ rút khỏi NATO vào ngày mai, chúng tôi sẽ đối mặt thách thức rất lớn trong việc tự bảo vệ mình. Điều đó cũng cho chúng ta thêm lý do để làm nhiều hơn ở phía châu Âu” - theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch.

Binh sĩ Đan Mạch đến Greenland vào ngày 19-1. Ảnh: FORSVARET

Việc triển khai lực lượng diễn ra trong bối cảnh sức ép từ ông Trump ngày càng gia tăng. Ông Trump muốn sáp nhập Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu đó.

Ông Trump lên án động thái của các quốc gia đồng minh, cảnh báo: “Những quốc gia đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm này đã đẩy mức độ rủi ro lên ngưỡng không thể chấp nhận hay duy trì”.

Ông Trump cho rằng Đan Mạch đã không làm đủ để bảo vệ Greenland trước nguy cơ bị Nga hoặc Trung Quốc tấn công. Trên thực tế, năm ngoái Đan Mạch cho biết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng cho Greenland thêm 27,4 tỉ krone (4,3 tỉ USD), dành cho tàu hải quân, máy bay tuần tra, máy bay không người lái (UAV) và radar giám sát.

Ông Trump rằng tàu thuyền Trung Quốc và Nga “xuất hiện khắp nơi” gần Greenland, nhưng Politico cho rằng hiện không có bằng chứng nào cho thấy điều đó là đúng.

Tuần trước, Đan Mạch thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại Greenland và cho biết cuộc diễn tập có thể bao gồm bảo vệ hạ tầng trọng yếu, hỗ trợ chính quyền địa phương, tiếp nhận lực lượng đồng minh, triển khai máy bay chiến đấu trong và xung quanh Greenland, cũng như tiến hành các hoạt động hải quân.