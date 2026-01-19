Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Washington phải kiểm soát Greenland vì châu Âu 'yếu đuối' 19/01/2026 07:14

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố việc Washington thâu tóm Greenland là cần thiết cho ổn định toàn cầu nhằm bù đắp cho sự "yếu đuối" của các đồng minh châu Âu.

Ngày 18-1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói định rằng sự "yếu đuối" của châu Âu khiến việc Mỹ kiểm soát Greenland trở thành điều cần thiết cho sự ổn định toàn cầu, hãng Reuters đưa tin.

Tuyên bố này được đưa ra ngay cả khi một số nhà lập pháp Mỹ lên tiếng cảnh báo về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump về tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch.

Phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC, ông Bessent khẳng định việc sở hữu Greenland là yếu tố then chốt trong ván cờ địa chính trị với Nga và Trung Quốc. Nhận định này xuất hiện một ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên các thành viên Liên minh châu Âu (EU) phản đối tham vọng này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Châu Âu thể hiện sự yếu đuối, trong khi đó Mỹ thể hiện sức mạnh" - ông Bessent nói.

Trong bối cảnh căng thẳng với EU leo thang, ông Bessent tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng sẽ "thay đổi quan điểm" về việc Mỹ kiểm soát Greenland. Ông nhấn mạnh: "Tôi tin người châu Âu sẽ hiểu rằng điều này tốt nhất cho Greenland, tốt nhất cho châu Âu và tốt nhất cho Mỹ".

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Trump về khả năng viện dẫn quyền khẩn cấp để dùng vũ lực giành Greenland.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cho rằng kịch bản này là “lố bịch”, bởi Greenland không hề tồn tại tình trạng khẩn cấp.

"Ý tưởng của Bộ trưởng rằng đây là hành động ngăn chặn tình trạng khẩn cấp... chẳng lẽ bây giờ chúng ta ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng khẩn cấp hay sao?" - ông Paul, người vốn phản đối các nỗ lực can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài, chất vấn trên "Meet the Press".

Ông Paul không phải là đảng viên Cộng hòa duy nhất thách thức Tổng thống của đảng mình trong ngày 18-1. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner (bang Ohio) cảnh báo nước cờ thuế quan có thể đe dọa quan hệ với các đồng minh NATO.

"Đây không phải là 'Nghệ thuật Đàm phán'" - ông Turner nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS, nhắc lại tựa cuốn sách nổi tiếng năm 1987 của ông Trump.

"Việc này giống chương trình 'The Dating Game' (Trò chơi Hẹn hò) hơn... Đây chắc chắn không phải là loại ngôn ngữ nên dùng khi mời gọi ai đó tham gia quan hệ đối tác" - ông Turner nói thêm.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn (bang Texas) lại mô tả lời đe dọa thuế quan của ông Trump như một chiến thuật đàm phán.

"Đôi khi ông ấy tin vào sự mơ hồ chiến lược và dùng những thuật ngữ gây chú ý, nhưng sau cùng tôi nghĩ sẽ có một thỏa thuận được thực hiện" - ông Cornyn nhận định trên chương trình Fox News Sunday.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) cho biết Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện có thể thúc đẩy một nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm hạn chế khả năng ông Trump sử dụng vũ lực, hoặc một nghị quyết phản đối việc ông sử dụng thuế quan.