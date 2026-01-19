Châu Âu bàn gói thuế 108 tỉ USD áp lên Mỹ, trả đũa vụ Greenland 19/01/2026 06:22

Ngày 18-1, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi về việc tăng cường nỗ lực ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên các đồng minh châu Âu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trả đũa nếu lệnh thuế này có hiệu lực, hãng Reuters đưa tin.

Theo các nhà ngoại giao EU, động thái trên diễn ra sau khi ông Trump hôm 17-1 tuyên bố sẽ triển khai một làn sóng thuế quan leo thang kể từ ngày 1-2 nhắm vào các thành viên EU bao gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan và Phần Lan, cùng với Anh và Na Uy.

Ông Trump khẳng định mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ được phép mua đảo Greenland - một bước đi mà các quốc gia lớn tại EU lên án là hành vi "tống tiền".

Biểu tình tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) ngày 17-1 phản đối phản đối yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cụ thể, theo Reuters, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về các phương án đối phó tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels (Bỉ) vào ngày 22-1 tới.

Một trong những phương án được cân nhắc là gói thuế quan áp lên 93 tỉ euro (tương đương 107,7 tỉ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có thể tự động kích hoạt vào ngày 6-2.

Một phương án khác là sử dụng "Công cụ chống cưỡng ép" (ACI). Đây là cơ chế chưa từng được kích hoạt trước đây, cho phép EU hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công, hoạt động đầu tư hoặc ngân hàng, hay hạn chế thương mại dịch vụ - lĩnh vực mà Mỹ đang có thặng dư với khối này, bao gồm cả dịch vụ kỹ thuật số.

Theo một nguồn tin từ EU, gói thuế quan đáp trả đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn như một phản ứng ban đầu, trong khi các biện pháp chống cưỡng ép vẫn gây nhiều tranh cãi do quan điểm về ACI còn rất khác nhau.

Những nỗ lực đối thoại của EU dự kiến sẽ là chủ đề chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, nơi ông Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng trong lần xuất hiện đầu tiên tại sự kiện này sau 6 năm.

Tóm tắt kế hoạch của EU, một nhà ngoại giao nhận định: "Mọi phương án đều đang ở trên bàn, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Davos với phía Mỹ [về Greenland) và các nhà lãnh đạo sẽ hội ý sau đó".

Tám quốc gia nằm trong tầm ngắm (vốn đang chịu mức thuế quan 10% và 15% từ Mỹ) đã gửi một lượng nhỏ nhân sự quân sự tới Greenland trong bối cảnh tranh cãi với Mỹ về tương lai của hòn đảo Bắc Cực rộng lớn thuộc Đan Mạch đang leo thang.

"Các mối đe dọa về thuế quan làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy suy thoái nguy hiểm" - các quốc gia này khẳng định trong một tuyên bố chung công bố ngày 18-1, đồng thời nhấn mạnh họ sẵn sàng đối thoại dựa trên các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thì cho biết bà cảm thấy vững tâm trước những thông điệp nhất quán từ phần còn lại của lục địa già, đồng thời tuyên bố đanh thép: "Châu Âu sẽ không bị tống tiền".