Ông Trump áp thuế lên 8 đồng minh NATO vì Greenland, châu Âu phản ứng gắt 18/01/2026 05:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2 đối với hàng hóa từ 8 nước NATO nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận mua Greenland.

Ngày 17-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai một loạt biện pháp áp thuế ngày càng tăng đối với các đồng minh châu Âu cho đến khi Mỹ được phép mua đảo Greenland (Đan Mạch), theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh.

“Chúng ta đã trợ cấp cho Đan Mạch, và toàn bộ các quốc gia của Liên minh châu Âu (EU), cũng như những nước khác, trong nhiều năm qua bằng cách không áp thuế hoặc bất kỳ hình thức đền bù nào khác” - ông Trump viết.

“Giờ đây, sau hàng thế kỷ, đã đến lúc Đan Mạch phải trả lại. Hòa bình Thế giới đang bị đe dọa!” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump không nêu rõ bản chất cụ thể của các mức thuế mà ông dự định áp đặt đối với các quốc gia châu Âu, cũng như không nói rõ mức thuế 10% này có được áp thêm lên các khoản thuế hiện hành hay không.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng các mức thuế sẽ tăng lên 25% từ ngày 1-6 và tiếp tục duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận để Mỹ mua Greenland.

Ông Trump cho biết Mỹ đã tìm cách mua Greenland trong hơn 150 năm qua và lập luận rằng các hệ thống vũ khí hiện đại cùng các dự án phòng thủ tên lửa, bao gồm “Golden Dome”, khiến việc kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này trở nên đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cảnh báo rằng việc các quốc gia châu Âu triển khai binh sĩ tới Greenland tương đương với việc tạo ra “một tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với An toàn, An ninh và Sự sống còn của Hành tinh chúng ta”.

“Những quốc gia này, khi tham gia vào một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, đã đẩy mức độ rủi ro lên ngưỡng không thể chấp nhận” - ông Trump viết.

Động thái của ông Trump đã vấp phải sự phản đối từ các nước châu Âu.

“Thông báo của tổng thống Mỹ khiến chúng tôi bất ngờ” - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ra tuyên bố.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có phản ứng cứng rắn hiếm thấy khi lên án động thái của tổng thống Mỹ và cho biết sẽ trực tiếp nêu vấn đề với Washington.

“Áp thuế đối với các đồng minh chỉ vì họ theo đuổi an ninh tập thể của NATO là hoàn toàn sai trái” - ông Starmer viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết EU đứng về phía Đan Mạch và Greenland với “sự đoàn kết hoàn toàn”.

“Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ kích hoạt một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình” - theo hai nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng mối đe dọa áp thuế của Mỹ liên quan Greenland là không thể chấp nhận được.

“Không có sự đe dọa hay hăm dọa nào có thể tác động đến chúng tôi, dù là ở Ukraine, Greenland hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới khi chúng tôi đối mặt với những tình huống như vậy” - ông Macron viết trên X.

“Các mối đe dọa thuế quan là không thể chấp nhận và không có chỗ đứng trong bối cảnh này. Nếu được xác nhận, người châu Âu sẽ đáp trả một cách đoàn kết và phối hợp” - ông Macron lưu ý.

Quan chức Na Uy, Thụy Điển, Pháp và Đức hôm 17-1 cũng tái khẳng định ủng hộ Đan Mạch, đồng thời cho rằng thuế quan không nên là một phần của các cuộc thảo luận về Greenland.

Cyprus, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ đến từ 27 nước thành viên của khối vào ngày 18-1.