Phái đoàn lưỡng đảng Mỹ đến Copenhagen, trấn an Đan Mạch chuyện Greenland 17/01/2026 07:05

(PLO)- Một phái đoàn lưỡng đảng của quốc hội Mỹ đã gặp lãnh đạo Đan Mạch và Greenland để hạ nhiệt tình hình sau những cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ kiểm soát Greenland.

Ngày 16-1, một phái đoàn lưỡng đảng Mỹ đã gặp lãnh đạo Đan Mạch và Greenland tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) với mục tiêu “hạ nhiệt” tình hình sau những cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ kiểm soát Greenland, theo hãng tin Reuters.

Phái đoàn Mỹ gồm 11 người, do Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons dẫn đầu, đã gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederikse, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen, cùng các nghị sĩ của Đan Mạch và Greenland.

“Có rất nhiều lời lẽ [từ chính quyền Mỹ về Greenland], nhưng thực tế thì không nhiều trong các cuộc thảo luận hiện nay ở Washington” - ông Coons nói với các phóng viên sau các cuộc gặp, cho biết các nghị sĩ sẽ tìm cách “hạ nhiệt” khi trở về nước.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons phát biểu trước giới truyền thông khi đến Copenhagen (Đan Mạch) cùng phái đoàn lưỡng đảng Mỹ ngày 16-1. Ảnh: AFP

Phái đoàn tại Copenhagen có các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski, còn lại đều là các nghị sĩ Dân chủ.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng khi hỏi người dân Mỹ liệu họ có cho rằng việc Mỹ thâu tóm Greenland là một ý tưởng hay hay không, thì đại đa số, khoảng 75%, sẽ nói rằng đó không phải là một ý tưởng hay” - bà Murkowski nói.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng cho biết họ sẽ ủng hộ các dự luật nhằm hạn chế khả năng hành động đơn phương của tổng thống, gắn cuộc tranh luận về Greenland với cuộc đấu tranh rộng hơn liên quan thẩm quyền hiến định của quốc hội đối với quyền phát động chiến tranh.

Phái đoàn lập pháp Mỹ có mặt tại Copenhagen chỉ 24 giờ sau khi Mỹ và Đan Mạch đưa ra những thông tin trái ngược nhau về những gì hai bên đã thống nhất trong cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch, Greenland tại Washington.

Hôm 14-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland - bà Vivian Motzfeldt đã có các cuộc đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio tại khu phức hợp Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp, ông Rasmussen nói rằng dù tồn tại “bất đồng căn bản” về “mong muốn chinh phục Greenland” của ông Trump, các nhóm vẫn sẽ tiếp tục đối thoại.

Trong khi đó, ngày 15-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng phái đoàn Đan Mạch và Greenland đã đồng ý “tiếp tục các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc Mỹ tiếp quản Greenland”.

Ngày 16-1, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Greenland - ông Jeff Landry cho biết ông dự định sẽ tới thăm Greenland vào tháng 3, và tin rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận.

“Tôi tin rằng khi mọi việc dần rõ ràng, một thỏa thuận cần thiết sẽ đạt được. Tổng thống rất nghiêm túc. Theo tôi, ông ấy đã đặt ra những giới hạn rõ ràng và đã nói thẳng với Đan Mạch về những điều ông mong muốn” - ông Landry nói thêm.

Ông Trump hôm 16-1 nói rằng ông có thể áp thuế đối với các quốc gia không ủng hộ kế hoạch của ông, “bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”.