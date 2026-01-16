Mỹ lên tiếng việc loạt nước NATO đưa quân tới Greenland diễn tập quân sự với Đan Mạch 16/01/2026 12:05

(PLO)- Nhà Trắng nói việc các nước NATO ở châu Âu đưa quân tới Greenland không ảnh hưởng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Ngày 15-1, Nhà Trắng tuyên bố rằng việc châu Âu triển khai quân đội tại Greenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) không làm thay đổi kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giành kiểm soát hòn đảo nằm ở Bắc Cực này, theo tờ POLITICO.

"Tôi không cho rằng việc triển khai quân tại châu Âu tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, hay ảnh hưởng đến mục tiêu của ông ấy về việc kiểm soát Greenland" - phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Trong tuần này, hàng loạt quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Hà Lan đã tuyên bố gửi quân đến Greenland để tham gia một cuộc diễn tập quân sự do Đan Mạch chủ trì, một số lực lượng hiện đã có mặt tại đây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: WHITE HOUSE

Estonia cũng đang tham gia vào công tác lập kế hoạch và "sẵn sàng đưa quân đến thực địa nếu được yêu cầu". Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không tham gia vào cuộc diễn tập này, bởi đây là hoạt động huấn luyện liên chính phủ.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15-1 tuyên bố rằng Pháp sẽ triển khai các khí tài lục quân, không quân và hải quân tới Greenland trong những ngày tới.

"Pháp và người châu Âu phải tiếp tục hiện diện ở bất cứ nơi nào lợi ích bị đe dọa, không leo thang nhưng kiên quyết tôn trọng chủ quyền lãnh thổ" - ông Macron nhấn mạnh.

Anh và Na Uy đang công khai ủng hộ nỗ lực thiết lập một sứ mệnh của NATO mang tên "Arctic Sentry" (Canh gác Bắc Cực). Sứ mệnh này nhằm tăng cường sự hiện diện của khối đồng minh và trấn an ông Trump về cam kết của châu Âu đối với an ninh trong khu vực.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực quân sự để chiếm giữ hòn đảo Bắc Cực này, nơi ông cho rằng đang có nguy cơ rơi vào tay Nga và Trung Quốc.

Sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng vào ngày 14-1, Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết Đan Mạch và Greenland "vẫn còn những bất đồng căn bản" với Washington.