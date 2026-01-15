Thủ tướng Đan Mạch ra tuyên bố quan trọng về Greenland, Pháp họp khẩn 15/01/2026 18:58

(PLO)- Đan Mạch khẳng định quyết ngăn Mỹ thay đổi hiện trạng Greenland sau cuộc đàm phán "không dễ dàng" tại Washington DC, trong khi Pháp triệu tập họp khẩn bàn về tình hình hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Ngày 15-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Copenhagen sẽ kiên quyết ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng đảo Greenland, sau cuộc gặp mà bà mô tả là “không dễ dàng” giữa phái đoàn Đan Mạch với các đại diện Mỹ tại Washington hôm 14-1, theo tờ The Guardian.

Bà Frederiksen cảnh báo giữa hai bên tồn tại “bất đồng căn bản” liên quan “tham vọng của Mỹ muốn tiếp quản Greenland”. Nhà lãnh đạo Đan Mạch nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ “tiếp tục mọi nỗ lực để ngăn kịch bản đó trở thành hiện thực”.

Theo Thủ tướng Đan Mạch, trong nội bộ NATO đang dần hình thành sự đồng thuận về việc tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, coi đây là một phần không thể tách rời của an ninh châu Âu và an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (giữa). Ảnh: Mads Claus Rasmussen/EPA

Bà cho biết Đan Mạch đã đầu tư “đáng kể” vào các năng lực mới tại khu vực Bắc Cực, đồng thời nhiều quốc gia đồng minh dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận chung trong thời gian tới.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng tại Paris, nhằm thảo luận về vấn đề Greenland, cũng như tình hình biểu tình đang diễn ra trên khắp Iran, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp đã diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 15-1 (giờ Paris, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ VN). Chưa rõ chi tiết nội dung cuộc họp.

Trước đó, trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X vào tối 14-1, ông Macron cho biết nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã lên đường tới Greenland để tham gia cuộc diễn tập quân sự do Đan Mạch và chính quyền Greenland tổ chức.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Đức, Na Uy và Thụy Điển cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Greenland, trong động thái được xem là nhằm thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết với Copenhagen và Nuuk (thủ phủ Greenland) trước những diễn biến căng thẳng gần đây.

Việc triển khai quân diễn ra ngay sau cuộc họp đầy căng thẳng giữa quan chức Mỹ với Đan Mạch và Greenland. Kết quả cuộc gặp cho thấy vẫn tồn tại những khác biệt sâu sắc, thậm chí bế tắc, trong quan điểm của Washington, Copenhagen và Nuuk về tương lai của hòn đảo chiến lược này.

Trả lời kênh France Info, ông Olivier Poivre d'Arvor - Đại sứ Pháp phụ trách các vấn đề Bắc Cực và Nam Cực - cho biết lực lượng được triển khai là các chuyên gia tác chiến miền núi.

Đợt đầu tiên gồm khoảng 15 binh sĩ, có nhiệm vụ hỗ trợ công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập mang tên mã “Chiến dịch Bắc Cực Bền bỉ” (Operation Arctic Endurance).

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên. Ngày 14-1, sau cuộc gặp tại Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng Mỹ cần đảo Greenland và không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này.