Đức, Pháp, Anh và nhiều nước NATO rục rịch đưa quân tới Greenland sau cảnh báo từ ông Trump 15/01/2026 11:35

(PLO)- Đức, Pháp, Anh và nhiều nước NATO cho biết sẽ điều binh sĩ tới đảo Greenland (Đan Mạch) trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực để kiểm soát hòn đảo.

Ngày 14-1, nhiều nước NATO cho biết sẽ điều binh sĩ tới đảo Greenland (Đan Mạch) trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các phát ngôn cảnh báo sẽ kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, theo hãng tin AFP.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 14-1 cho biết việc triển khai một đội trinh sát gồm 13 quân nhân Đức tới thủ phủ Nuuk của Greenland được thực hiện theo lời mời của Đan Mạch. Việc triển khai sẽ bắt đầu từ ngày 15-1.

Theo Berlin, nhiệm vụ này nhằm “khảo sát các điều kiện khung cho những đóng góp quân sự có thể có, nhằm hỗ trợ Đan Mạch trong việc bảo đảm an ninh tại khu vực”.

Một tàu của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch được nhìn thấy đang tuần tra quanh đảo Greenland vào năm 2025. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Pháp, quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng xác nhận sẽ điều binh sĩ tới Greenland sau một cuộc họp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Washington.

Cùng ngày, Thụy Điển cũng công bố kế hoạch điều binh sĩ, máy bay quân sự và tàu chiến tới Greenland.

“Một số sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Thụy Điển hôm nay đã tới Greenland. Họ là một phần của nhóm đến từ nhiều quốc gia đồng minh. Cùng nhau, họ sẽ chuẩn bị cho các nội dung sắp tới trong khuôn khổ cuộc diễn tập của Đan Mạch mang tên Chiến dịch Arctic Endurance. Theo yêu cầu của Đan Mạch, Thụy Điển cử nhân sự từ Lực lượng Vũ trang tham gia” - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson viết trên mạng xã hội X.

Hãng Bloomberg tuần này đưa tin rằng Anh đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia nỗ lực hiện tại của châu Âu ở Greenland, và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cũng đã lên tiếng ủng hộ.

Sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết cuộc gặp đã “không thành công trong việc thay đổi lập trường của phía Mỹ” về khả năng sáp nhập Greenland.

Trong một cuộc họp hôm 14-1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cảnh báo rằng “căng thẳng an ninh đã lan tới khu vực Bắc Cực”.

“Vì vậy, trong đối thoại chặt chẽ với chính quyền Greenland, chúng tôi đã nhất trí tăng cường sự hiện diện quân sự và hoạt động diễn tập tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, phối hợp cùng các đồng minh NATO” - ông Poulsen nói.

Ông Poulsen nói với tờ báo Đan Mạch Berlingske rằng việc tăng cường tàu chiến, máy bay và binh sĩ đều là cần thiết, đồng thời tờ báo này đưa tin Đan Mạch sẽ điều Lữ đoàn 1 của lục quân.

Các quan chức quân đội Đan Mạch từ chối tiết lộ những quốc gia nào sẽ đóng góp năng lực quân sự.

Mỹ chưa bình luận về các động thái của châu Âu.

Ngày 14-1, ông Trump tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland và không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này.