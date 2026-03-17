Fan Malaysia kéo đến trụ sở FAM phản ứng mạnh vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' 17/03/2026 13:11

Liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" trong đội tuyển Malaysia, fan Malaysia đã tuần hành đến trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM) để đòi tổ chức này giải quyết rõ ràng một số vấn đề.

Nhiều nhóm cổ động viên kéo đến trụ sở FAM đưa ra hai đề nghị cho tổ chức điều hành bóng đá Malaysia. Thứ nhất họ yêu cầu FAM tước quyền thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch bằng việc sai lệch hồ sơ.

Yêu sách thứ 2 rất quan trọng là hãy trừng phạt những CLB của Malaysia dùng những những cầu thủ nhập tịch sai quy định của FIFA.

Joao Figueiredo, tác giả 1 trong 4 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil tối 10-6-2025. Anh cũng ra sân tại Thiên Trường trong trận Nam Định tiếp Johor Darul Tazim ở Shopee Cup. Ảnh: CTP.

Chưa hết, họ yêu cầu công ty tổ chức giải chuyên nghiệp Malaysia (MFL) phải tiến hành những động thái trừng phạt các CLB dùng cầu thủ sai quy định này để mang lại sự sòng phẳng cho các CLB khác.

Điều này có nghĩa CLB Johor Darul Tazim của ông Hoàng Tunku Ismail có 3 cầu thủ “lậu” gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cầu thủ thứ tư đang đá ở Malaysia là Gabriel Palmero đang khoác áo CLB Kuching.

Fan Malaysia cầm cờ CLB tuần hành đến FAM và MFL đòi thực thi công lý. Ảnh: CTP.

Những cầu thủ này đã nhập tịch sai quy định nên đã bị FIFA trừng phạt. Và chuyện fan Malaysia kéo đến FAM đưa ra hai yêu cầu trên là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy FAM lẫn MFL có những động thái xoa dịu dư luận.

Chuyện của 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch không hợp lện đang trở nên vô cùng phức tạp. Nó dẫn đến nguy cơ các CLB khác ở hai giải quốc tế là AFC Champions League Elite mà Johor Darul Tazim đang tham dự và Shopee Cup (cúp C1 Đông Nam Á) khiếu nại lên ban tổ chức đòi công bằng.