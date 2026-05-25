Sốc: Messi chấn thương, Argentina chết lặng trước thềm World Cup 2026 25/05/2026 15:16

(PLO)- Người hâm mộ Argentina vừa trải qua một đêm đầy lo lắng khi Lionel Messi bất ngờ rời sân giữa trận đấu của Inter Miami CF với dấu hiệu đau ở chân trái.

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm chốt danh sách dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026, hình ảnh Messi ôm đùi và xin thay người lập tức khiến cả làng bóng Argentina nín thở.

Inter Miami giành chiến thắng kịch tính 6-4 trước Philadelphia Union trong trận đấu MLS cuối cùng trước kỳ World Cup mùa hè. Thế nhưng kết quả tưng bừng ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi tình trạng của Messi. Phút 70, siêu sao 38 tuổi chạm tay vào phần trên đùi trái rồi chủ động yêu cầu rời sân, điều cực kỳ hiếm thấy trong sự nghiệp của anh. Messi đi thẳng vào phòng thay đồ ngay sau đó mà không cần nhân viên y tế hỗ trợ.

Sự cố này xuất hiện đúng lúc Lionel Scaloni chuẩn bị gửi danh sách 26 cầu thủ chính thức của Argentina lên FIFA vào ngày 1-6. Trước đó, Messi từng thừa nhận anh phải theo dõi thể trạng từng ngày để quyết định khả năng tham dự World Cup. Đội trưởng Argentina hiểu rõ đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp nên đã chuẩn bị với cường độ cực cao suốt nhiều tháng qua.

Cái chân trái kỳ diệu của đội trưởng Argentina lại bị tổn thương. Ảnh: EPA.

Tiền vệ Rodrigo De Paul tiết lộ anh và Messi đã tập luyện hai buổi mỗi ngày nhằm đạt trạng thái tốt nhất cho World Cup. Cả hai thậm chí tập thêm ngoài giáo án của Inter Miami để duy trì nền tảng thể lực. Ban huấn luyện đội bóng Mỹ cũng liên tục điều chỉnh khối lượng thi đấu cho Messi vì lịch trình dày đặc.

Dù vậy, Messi vẫn chọn ra sân trước Philadelphia Union thay vì nghỉ ngơi phòng ngừa như nhiều ngôi sao Nam Mỹ khác. Và anh đã chơi cực kỳ bùng nổ. Ngay phút 13, Messi kiến tạo cho German Berterame mở tỷ số bằng một đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải. Sau đó, anh tiếp tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, góp dấu giày vào ba trong sáu bàn thắng của Inter Miami.

Cơn mưa lớn trong hiệp hai khiến mặt sân trở nên trơn trượt và nguy hiểm. Messi từng ngã mạnh ở phút 62 sau một pha rê bóng sát vòng cấm. Dù đứng dậy thi đấu tiếp, vài phút sau anh bắt đầu cảm thấy bất ổn và quyết định xin thay người.

Bóng đá Argentina lo lắng cho sức khỏe của chân sút đã giành 8 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

HLV tạm quyền Guillermo Hoyos cho biết Messi rời sân chủ yếu vì quá tải và điều kiện sân bãi quá nặng. Theo ông, đội ngũ y tế chưa kết luận bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào nhưng không muốn mạo hiểm với cầu thủ quan trọng nhất đội bóng.

Đây không phải lần đầu Messi gặp vấn đề cơ bắp trong màu áo Inter Miami. Đầu năm nay, anh từng dính chấn thương gân kheo trái trong trận giao hữu với Barcelona SC và phải nghỉ ngắn hạn. Năm 2025, Messi cũng rời sân sớm ở trận gặp Club Necaxa vì đau cơ nhưng trở lại chỉ sau hai tuần.

Kinh nghiệm vượt qua chấn thương là điều Messi chưa từng thiếu. Tuy nhiên, ở tuổi 39, mỗi lần anh nằm sân đều khiến cả Argentina thấp thỏm. Người hâm mộ giờ chỉ còn biết hy vọng đội trưởng của họ sẽ lại tạo nên một màn hồi sinh thần kỳ nữa trước ngày World Cup khởi tranh.