Hôm nay, 5 ngôi sao chơi trận cuối cùng cho MU rồi ra đi 24/05/2026 07:09

MU có thể sẽ trải qua một mùa hè đầy biến động về cả cầu thủ đến và đi. Đây là một mùa giải chuyển đổi lớn đối với đội chủ sân Old Trafford và mùa hè dường như sẽ mang đến nhiều thay đổi hơn nữa. HLV Michael Carrick đã ổn định tình hình hơn cả mong đợi sau khi tiếp quản vị trí từ HLV Ruben Amorim vào tháng Giêng và dẫn dắt "quỷ đỏ" lên vị trí thứ ba tại Premier League.

Sau thời gian dẫn dắt Manchester United với tư cách HLV tạm quyền rất thành công, Carrick đã được bổ nhiệm chính thức với bản hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Bây giờ, mọi sự chú ý đổ dồn vào những cầu thủ đến và đi khi mùa giải của Manchester United kết thúc mùa giải bằng trận đấu gặp Brighton ở vòng 38 Premier League vào lúc 22 giờ đêm nay 24-5

MU đã bổ sung thêm nguồn quỹ chuyển nhượng bằng cách bán Rasmus Hojlund cho Napoli, Barcelona sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng có mua đứt Marcus Rashford với giá 26 triệu bảng Anh, trong khi Andre Onana có thể chuyển hẳn đến Trabzonspor, nơi anh hiện thi đấu dưới dạng cho mượn.

Tuy nhiên, vẫn còn 5 ngôi sao nữa mà Manchester United có thể phải nói lời tạm biệt vào Chủ nhật này, tờ Mirror Football đưa tin và phân tích.

Carrick đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU. ẢNH: NURPHOTO

Manuel Ugarte

Ban lãnh đạo tại tập đoàn INEOS của đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe dự định cho các tân binh hai mùa giải để chứng tỏ bản thân. Ugarte đang bước vào năm thứ hai tại Old Trafford và tiền vệ người Uruguay đã không thể thuyết phục được mọi người.

MU đã bỏ ra 50,5 triệu bảng Anh để chiêu mộ Ugarte từ Paris Saint-Germain vào tháng 8 năm 2024. Ugarte được kỳ vọng sẽ mang lại sự mạnh mẽ và quyết liệt cho tuyến giữa của MU sau khi anh nổi lên như một trong những tiền vệ phòng ngự triển vọng nhất châu Âu trong thời gian thi đấu đột phá tại Sporting CP.

Tuy nhiên, HLV Michael Carrick không ưu ái cầu thủ 25 tuổi này, khi Ugarte không được ra sân một phút nào kể từ trận đấu giữa MU và Leeds United hồi tháng Tư và một vụ chuyển nhượng dường như rất có khả năng xảy ra.

2. Altay Bayindir

Vẫn còn phải chờ xem liệu Bayindir sẽ tìm cách vực dậy sự nghiệp ở một nơi khác hay lại trải qua một mùa giải nữa ngồi dự bị tại MU. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đang được đồn đoán mạnh mẽ sẽ rời Old Trafford, điều này sẽ giúp anh có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Mặc dù anh đã thay thế Onana bắt chính cho MU vào đầu mùa giải, nhưng anh đã không tận dụng được cơ hội. Bayindir mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với Arsenal ở ngày khai mạc Premier League và sự xuất hiện của Senne Lammens gần như đã xác nhận số phận của Bayindir tại MU.

Khả năng Zirkzee rời Old Trafford là rất cao. ẢNH: MANCHESTER UNITED

3. Joshua Zirkzee

Được ký hợp đồng vào thời điểm MU đang hỗn loạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, ngôi sao người Hà Lan phần nào tóm gọn những năm tháng khó khăn của đội chủ sân Old Trafford. Gần hai năm kể từ khi anh gia nhập "quỷ đỏ" từ Bologna với giá 36 triệu bảng, thật khó để biết vị trí tốt nhất của Zirkzee là ở đâu.

Cầu thủ 24 tuổi Zirkzee không phải là một tiền đạo số 9 truyền thống và gặp khó khăn khi chơi ở vị trí rộng hơn và lùi sâu hơn. Việc Zirkzee chỉ ghi được 9 bàn thắng trong 74 lần ra sân tại Premier League cho thấy lý do tại sao Carrick không trọng dụng anh ta.

Khi được Carrick điền tên vào đội hình thi đấu, như trong trận gặp Sunderland hồi đầu tháng này, Zirkzee đã không thể hiện được nhiều điều để thuyết phục người ta rằng anh có tương lai tại Old Trafford, và việc Zirkzee chuyển đến một đội bóng khác vào mùa hè có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các bên.

4. Mason Mount

Từ lâu đã có thông tin cho rằng ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong mùa hè này là cải tổ tuyến giữa, với Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali và Aurelien Tchouameni đều được liên hệ.

Mặc dù Mason Mount đang tiến gần đến cuối mùa giải thứ ba tại Old Trafford, nhưng có thể nói rằng thương vụ chuyển nhượng này đã không diễn ra như anh mong đợi. Cầu thủ từng khoác áo Chelsea đã không đáp ứng được kỳ vọng và có thể bị MU bán đi để thu về một số tiền gây quỹ cho các thương vụ chuyển nhượng khác.

Mason Mount, 27 tuổi, người có hợp đồng với Manchester United đến mùa hè năm 2028, mới chỉ ra sân 24 trận trên mọi đấu trường mùa giải này. Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester là Gary Neville thậm chí còn khuyên CLB cũ của mình nên bán Mount vào mùa hè này.

Mason Mount bị hành hạ bởi chấn thương và không thể hiện được nhiều tại MU. ẢNH: NURPHOTO

5. Matthijs de Ligt

Có lẽ đây sẽ là một động thái gây tranh cãi, nhưng MU đã từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ dưới thời Micheal Carrick, thay vào đó HLV ưu tiên Harry Maguire và Lisandro Martinez ở vị trí trung vệ. Hậu vệ người Hà Lan bị chấn thương trong phần lớn mùa giải, nghỉ thi đấu tới 5 tháng, khiến MU phải xem xét các lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng.

De Ligt hiện đang trên đường trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng, nhưng ở tuổi 26, Manchester United vẫn có thể đòi một khoản phí chuyển nhượng không nhỏ cho trung vệ này, người mà họ đã mua với giá khoảng 43 triệu bảng Anh vào tháng 8 năm 2024.