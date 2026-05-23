MU đàm phán với Carrick chiêu mộ ngôi sao đầu tiên 23/05/2026 14:29

MU dự kiến ​​sẽ rất bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi giành quyền trở lại Champions League nhờ việc kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League. "Quỷ đỏ" thành Manchester được cho là đang đàm phán với Atalanta về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chiêu mộ Ederson khi kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của họ đang được đẩy nhanh tiến độ.

Manchester United muốn cải tổ tuyến giữa trong mùa hè này và sẽ có đủ điều kiện để làm điều đó sau khi giành quyền tham dự Champions League. Manchester United đã bắt đầu trao đổi, đàm phán với HLV Michael Carrick về bản hợp đồng chiêu mộ ngôi sao đầu tiên. Theo đó, Ederson là một trong nhiều cái tên nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ", với ít nhất hai tiền vệ mới có khả năng sẽ được chiêu mộ.

Sky Sports đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán chuyển nhượng đã được mở với Atalanta, đội bóng trước đó dự kiến ​​sẽ bán tiền vệ Ederson cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, đội bóng của La Liga đã đạt được thỏa thuận mua Joao Gomes từ Wolves, mở ra cơ hội cho MU và các đội bóng khác muốn chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi này.

Ederson nhiều khả năng là ngôi sao đầu tiên của MU dưới thời Carrick. ẢNH: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio

Mặc dù chưa có thỏa thuận nào giữa các CLB, báo cáo của Sky Sports cho biết đang có những tiến triển trong việc đàm phán và dự kiến ​​các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục. Elliot Anderson và Sandro Tonali là hai cầu thủ khác cũng được liên hệ với MU trong những tháng gần đây. Cả hai đều có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và dự kiến ​​sẽ rời Nottingham Forest và Newcastle vào mùa hè này.

Manchester City cũng rất ngưỡng mộ Anderson, người từng khoác áo Newcastle trước khi bị CLB thời thơ ấu của mình bán cho Nottingham Forest vào mùa hè năm 2024. Manchester City được cho là đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Anh.

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, Tonali từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Arsenal, nhưng những thông tin này nhanh chóng bị phía cầu thủ bác bỏ. Ngôi sao người Ý này nằm trong số ít những cầu thủ mà Newcastle đang nhắm đến, sau một mùa giải đáng thất vọng. Và MU hoàn toàn có thể nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Tonali.

Carrick đã trở thành HLV chính thức của Manchester United. Ảnh: Visionhaus

Trong khi đó, nếu Ederson thực sự chuyển đến Old Trafford, anh sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của MU dưới thời HLV Michael Carrick. Sau nửa mùa giải dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền vô cùng thành công, chiến lược gia 44 tuổi người Anh này được xác nhận là HLV trưởng chính thức của MU vào sáng thứ Sáu.

Carrick đã được Manchester United trao hợp đồng đến năm 2028 với tùy chọn gia hạn thêm một năm như một phần thưởng cho việc cứu vãn mùa giải của CLB, khi dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford giành được 11 chiến thắng trong 16 trận đấu để cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh.