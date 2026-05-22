Maguire sốc nặng khi bị gạch tên khỏi tuyển Anh đá World Cup 22/05/2026 11:25

(PLO)- Harry Maguire vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận anh không có tên trong danh sách đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026 vào mùa hè này.

Trung vệ Maguire thừa nhận bản thân “sốc và đau lòng” vì quyết định không gọi anh lên tuyển đá World Cup, nhất là sau khi anh tin rằng mình vẫn đủ khả năng đóng góp cho Tam sư.

Trên Instagram cá nhân, Maguire chia sẻ rằng anh đã kỳ vọng được góp mặt ở giải đấu lớn mùa hè này. Theo anh, mùa giải vừa qua là cơ sở để bản thân tin vào cơ hội trở lại đội tuyển Anh và tiếp tục cống hiến trong màu áo quốc gia.

“Tôi tin mình có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển tại Cúp thế giới mùa hè này. Tôi thật sự sốc và đau lòng trước quyết định này”, Maguire viết.

Ngôi sao của MU đau lòng vì mất suất lên tuyển. Ảnh: EPA.

Dù thất vọng, trung vệ người Anh vẫn thể hiện sự tôn trọng với đội tuyển. Anh khẳng định khoác áo Tam sư luôn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp. Việc không được triệu tập là nỗi buồn khó tránh, nhưng Maguire vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng đội trước hành trình tại World Cup 2026.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được đại diện cho đất nước. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất trong mùa hè này”, anh chia sẻ thêm.

Maguire phải làm khán giả ở những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Sự vắng mặt của Maguire chắc chắn tạo ra nhiều tranh luận, bởi anh từng là gương mặt quen thuộc ở hàng thủ tuyển Anh trong nhiều giải đấu lớn. Với kinh nghiệm dày dạn, trung vệ này từng được xem là một lựa chọn đáng tin cậy ở các trận cầu áp lực.

Tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với tham vọng rất lớn. Lần gần nhất họ vô địch thế giới đã từ năm 1966. Vì vậy, mọi quyết định nhân sự đều sẽ bị soi kỹ, đặc biệt khi một cái tên giàu kinh nghiệm như Maguire bị loại khỏi danh sách.