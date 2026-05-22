Hé lộ đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 22/05/2026 12:18

(PLO)- Thomas Tuchel đã rất thẳng tay trong việc lựa chọn đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, và giờ đây, sự thẳng tay đó phải được đền đáp.

Theo thông tin rò rỉ được đưa ra từ truyền thông Anh vài giờ trước khi HLV Thomas Tuchel công bố danh sách chính thức đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026, những cái tên lớn như Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire đã bị loại. HLV người Đức đã đưa ra một số quyết định khá khắc nghiệt, thẳng thừng và quyết đoán khi lựa chọn đội hình tham dự World Cup.

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel đã loại bỏ những cầu thủ như Phil Foden, Harry Maguire và Cole Palmer, đồng thời đưa Ivan Toney, người đang chơi ở giải Saudi Arabia, trở lại tuyển Anh sau 12 tháng bị loại. Đây là những quyết định lớn và là những canh bạc lớn. Nhưng Tuchel là một HLV không coi trọng danh tiếng của các ngôi sao và càng không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

Toney, 30 tuổi, tưởng chừng như không thể góp mặt tại World Cup 2026 khi anh rời Brentford để đến Al Ahil, và sau đó chỉ được ra sân hai phút trong trận giao hữu cuối cùng giữa tuyển Anh với Senegal hồi tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, sau một năm, Toney đã ghi được 42 bàn thắng và 11 pha kiến ​​tạo, trở thành một phần trong bộ ba tấn công mạnh mẽ cùng với Harry Kane và Ollie Watkins, người cũng vừa trở lại sau thời gian dài vắng mặt.

Không có chỗ cho tình cảm hay danh tiếng khi nói đến Palmer hay Foden. Mọi người đều tin rằng một trong hai người sẽ được chọn, vậy mà Tuchel ta lại loại bỏ cả hai. Thật đáng kinh ngạc. Palmer đã gặp khó khăn về phong độ và thể lực và giờ anh đã phải trả giá đắt. Đây là một cầu thủ từng là một trong những người chơi nổi bật của đội tuyển Anh tại Euro lần trước.

Foden gần như không được ra sân cho Manchester City mùa này. Nhưng anh đã tham dự Euro lần trước với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, được người hâm mộ Anh hô vang: “Phil Foden đang bùng cháy…” Giờ thì Foden đã không còn nằm trong danh sách đội tuyển Anh.

Tuyển Anh cũng không có chỗ cho 2 ngôi sao của Manchester United là Maguire và Luke Shaw. Hãy quên đi màn trình diễn của họ tại Manchester United trong nửa sau mùa giải. Tuyển Anh cũng có chỗ cho Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest, Lewis Hall bị loại, không có Adam Wharton. Trong khi đó, Noni Madueke đã được chọn.

Sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển Anh của Maguire đã kết thúc do anh bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2026. Điều này không quá ngạc nhiên xét đến những gì Tuchel từng nói, dù nhiều người hâm mộ cho rằng đó là sự bất công lớn với Maguire, bởi hàng thủ tuyển Anh không ai có kinh nghiệm, phong độ cao và ổn định hơn trung vệ của MU lúc này.

Hồi tháng Ba, Tuchel đã nói rất rõ rằng Maguire thực chất chỉ là lựa chọn thứ sáu của ông ở hàng thủ tuyển Anh, sau những cái tên như John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi và Dan Burn. Jarrel Quansah đã trở lại đội hình chính.

Maguire xác nhận: “Tôi tự tin rằng mình có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia Anh mùa hè này sau mùa giải vừa qua. Tôi vô cùng sốc và thất vọng trước quyết định này. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất".

Tuchel được thuê để giúp đội tuyển Anh vượt qua thử thách và ông không quan tâm đến việc tạo dựng mối quan hệ hay danh tiếng của cầu thủ. Nhưng Tuchel quan tâm đến đến những người có thể tạo ra một bầu không khí vui vẻ trong đội và Jordan Henderson phù hợp với điều đó.

Nhưng điều này hoàn toàn khác xa so với thời Gareth Southgate, khi ông bị chỉ trích là quá trung thành, bám víu vào những người đã được ông tin tưởng quá lâu. Thay vào đó, điều này gợi nhớ đến Fabio Capello năm 2010 khi ông mất phương hướng vào phút cuối và cố gắng đưa Paul Scholes trở lại tuyển Anh. Roy Hodgson cũng có một chút do dự trước mùa giải 2014.

Bây giờ, đây là những quyết định vô cùng quan trọng và Tuchel sẽ bị đánh giá dựa trên những quyết định này. Tiền đạo Watkins của Aston Villa đã bị loại khỏi danh sách hồi tháng 3 nhưng kể từ đó anh đã có phong độ xuất sắc và chắc chắn sẽ được chọn.

Được biết, sau trận giao hữu thứ hai trong hai trận đấu diễn ra vào tháng 3 với Nhật Bản, Tuchel đã có một cuộc họp dài và kỹ lưỡng với các trợ lý HLV Anthony Barry và Justin Cochrane. Sau đó, họ quyết định cần phải xem xét lại và có thể tìm kiếm những cầu thủ ngoài 35 cái tên trong đội hình sau trận giao hữu của tuyển Anh với Nhật Bản và Uruguay.

Phil Foden đã được trao cơ hội nhưng anh đã không tận dụng được. Đó là lúc Ivan Toney được đưa trở lại đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026 và cũng là lúc Tuchel quyết định tung ra canh bạc lớn. Thomas Tuchel sẽ sống chết với những quyết định của mình và đã đặt tất cả mọi thứ vào rủi ro.

Đội hình dự kiến tuyển Anh tham dự World Cup 2026:

Thủ môn: Pickford, Henderson, Trafford

Hậu vệ: James, Quansah, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Burn, Lewis-Skelly

Tiền vệ: Rice, Anderson, Mainoo, Henderson, Rogers, Eze, Bellingham

Tiền đạo: Saka, Madeuke, Rashford, Gordon, Kane, Watkins, Toney