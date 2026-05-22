Ronaldo vô địch vẫn 'thua đau' ở Saudi Pro League 22/05/2026 12:39

(PLO)- Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu Saudi Pro League cùng Al Nassr sau hơn ba năm chờ đợi.

Siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo gia nhập đội bóng Saudi Arabia vào tháng 1-2023 và phải đến mùa giải này, anh mới có thể cùng các đồng đội bước lên ngôi cao nhất giải vô địch quốc gia.

Niềm vui của Ronaldo vỡ òa ở vòng đấu cuối cùng, khi Al Nassr đánh bại Damac 4-1 để chính thức đăng quang. CR7 xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong lễ nâng cúp, khép lại một mùa giải nhiều áp lực bằng khoảnh khắc đáng nhớ.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi”, Ronaldo viết trên tài khoản X sau trận đấu.

Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Ảnh: EPA.

Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Al Nassr. Anh ghi 28 bàn tại Saudi Pro League mùa này, trong đó có cú đúp ở trận quyết định trước Damac. Hai pha lập công của CR7 đến đúng thời điểm đội nhà cần anh nhất, sau khi đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và khiến Al Nassr chịu sức ép không nhỏ.

Hai bàn thắng ấy giúp đội bóng của Ronaldo giải tỏa căng thẳng, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm 4-1. Với cá nhân CR7, chức vô địch này được xem là danh hiệu thứ 36 trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, đồng thời mang đến cú hích tinh thần lớn trước World Cup 2026.

Dù vậy, ngày vui của Ronaldo vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Anh không thể giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League, dù đã bùng nổ trong trận cuối. Với 28 bàn, CR7 chỉ đứng thứ ba trong cuộc đua ghi bàn mùa này.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha ôm cúp vẫn nuối tiếc mất danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: EPA.

Người vượt qua Ronaldo là Ivan Toney của Al Ahli và Quinones của Al Qadsiah. Toney kết thúc mùa giải với 32 bàn, trong khi Quinones tạo nên cú bứt phá ngoạn mục để cán đích với 33 bàn.

Diễn biến cuộc đua Vua phá lưới ở vòng cuối cũng rất kịch tính. Trước loạt trận hạ màn, Ivan Toney vẫn dẫn Quinones hai bàn. Tuy nhiên, tiền đạo Al Ahli không ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Al Khaleej, dù thi đấu trọn vẹn cả trận.

Trái lại, Quinones tỏa sáng rực rỡ khi lập hat trick trong chiến thắng 5-1 của Al Qadsiah trước Al Ittihad. Ba bàn thắng ấy giúp anh vượt mặt Toney, đồng thời đẩy Ronaldo xuống vị trí thứ ba. Al Nassr có cúp, CR7 có danh hiệu tập thể, nhưng cuộc đua cá nhân lại khép lại với một cái kết đầy tiếc nuối.