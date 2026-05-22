Ebola lan rộng ở CHDC Congo, xuất hiện ca tử vong xa tâm dịch 22/05/2026 05:34

Một ca mắc Ebola đã được xác nhận tại tỉnh South Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, cách tâm điểm ổ dịch hàng trăm km, liên minh phiến quân đang kiểm soát khu vực này cho biết hôm 21-5.

Liên minh Alliance Fleuve Congo, trong đó có phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn và đã kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở miền đông CHDC Congo năm ngoái, cho biết bệnh nhân 28 tuổi tại South Kivu đã tử vong và được chôn cất an toàn, theo hãng tin Reuters.

Liên minh này cho biết người bệnh từng di chuyển từ TP Kisangani ở phía bắc, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về hành trình gần đây.

Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một người đi xe máy qua trạm kiểm soát ở TP Goma, tỉnh North Kivu, CHDC Congo ngày 21-5. Ảnh: Arlette Bashizi/The New York Times

Người phát ngôn ngành y tế South Kivu - ông Claude Bahizire trước đó nói với Reuters rằng hai ca nghi nhiễm đã được phát hiện tại tỉnh này, trong đó có ca tử vong nói trên. Ông cho biết bệnh nhân còn lại đang được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm.

Ca bệnh xuất hiện tại một vùng nông thôn gần TP Bukavu (thủ phủ tỉnh South Kivu) cho thấy ổ dịch đã lan rộng. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan khoảng hai tháng tại tỉnh Ituri, cách đó vài trăm km về phía bắc, trước khi được phát hiện vào tuần trước.

Một ca Ebola cũng đã được xác nhận vào tuần trước tại Goma, thủ phủ tỉnh North Kivu lân cận, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng M23.

Theo dữ liệu Bộ Y tế CHDC Congo công bố hôm 21-5, đợt bùng phát này đã khiến 160 người nghi tử vong trong tổng số 670 ca nghi nhiễm, trong đó 61 ca đã được xác nhận.

Hai ca bệnh cũng đã được xác nhận tại nước láng giềng Uganda. Uganda cho biết hôm 21-5 rằng nước này sẽ đình chỉ các chuyến bay tới CHDC Congo trong vòng 48 giờ tới như một biện pháp phòng ngừa.

Bộ này cũng cho biết Uganda sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động qua lại biên giới với CHDC Congo bằng phà, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác trong bốn tuần. Ngoài ra, Uganda cũng tạm hoãn các lễ hội văn hóa và hoạt động tưởng niệm “thu hút đông người tham gia dọc khu vực biên giới giữa CHDC Congo và Uganda”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cuối tuần qua đã tuyên bố đợt bùng phát chủng Bundibugyo của virus Ebola là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Trong diễn biến đáng chú ý, tại thị trấn Rwampara, một trong những điểm nóng của ổ dịch ở tỉnh Ituri, xung đột đã bùng phát hôm 21-5 sau khi gia đình một người nghi mắc Ebola phản đối kết luận cho rằng người này tử vong vì Ebola và yêu cầu nhận lại thi thể, các nhân chứng nói với Reuters.

Các nhân chứng cho biết người biểu tình đã tụ tập bên ngoài bệnh viện và phóng hỏa các lều do tổ chức từ thiện y tế ALIMA điều hành, buộc cảnh sát phải bắn chỉ thiên và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.