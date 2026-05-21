Nhà vô địch Arsenal và canh bạc lớn Champions League 21/05/2026 06:39

(PLO)- Sau hơn hai thập kỷ sống trong hoài niệm về thời kỳ bất bại của Wenger, cuối cùng Arsenal đã trở lại đỉnh cao Premier League dưới bàn tay của Mikel Arteta và còn một trận chung kết khác với PSG.

Thầy trò HLV Arteta đã giành chiếc cúp Ngoại hạng Anh nhưng với Arsenal lúc này vẫn chưa đủ thỏa mãn tham vọng. Pháo thủ thành London sẽ đối đầu Paris Saint-Germain (PSG) trong trận chung kết tại Budapest vào ngày 30-5. Đây là cơ hội lịch sử cho họ giành chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử tồn tại của CLB.

Từ canh bạc bị chế giễu đến cuộc lật đổ lịch sử của Arteta

Arsenal đã chính thức khép lại 22 năm chờ đợi bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026, một cái kết có hậu cho dự án tái thiết kéo dài suốt nhiều năm của HLV Mikel Arteta.

Khi được bổ nhiệm vào cuối năm 2019, Arteta từng bị nghi ngờ dữ dội. Một cựu cầu thủ chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội một được trao nhiệm vụ hồi sinh Arsenal, trong bối cảnh đội bóng liên tục sa sút và đánh mất vị thế tại châu Âu. Nhiều người xem quyết định của ban lãnh đạo Arsenal như một canh bạc đầy rủi ro.

HLV Arteta từng bị nghi ngờ nhưng cuối cùng ông đã mang ngai vua Premier League về cho Pháo thủ thành London. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, HLV Arteta mang theo nhiều giá trị đặc biệt sau quãng thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City. Ông hiểu cách vận hành của một đội bóng lớn, hiểu áp lực của cuộc đua vô địch và quan trọng nhất là biết cách xây dựng văn hóa chiến thắng.

Chính Guardiola từng nhìn thấy tố chất lãnh đạo ở Arteta từ nhiều năm trước. Hai người có mối quan hệ thân thiết từ thời còn ở Barcelona, trước khi cùng tạo nên giai đoạn thống trị tại Man City. Ông thầy trẻ Arteta cũng nhiều lần thừa nhận Pep là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Tuy nhiên, Arsenal của Arteta không phải bản sao của Manchester City. Nếu đội bóng của Guardiola nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và lối chơi áp đảo, Arsenal lại được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và hiệu quả đáng sợ ở các tình huống cố định.

Kai Havertz cùng đồng đội bị Man City bám đuổi ráo riết nhưng vẫn đăng quang Ngoại hạng Anh trước một vòng đấu. Ảnh: ANC.

Arteta chịu ảnh hưởng lớn từ David Moyes, người từng dẫn dắt ông tại Everton. Chính tư duy thực dụng, cách xây dựng tập thể và lựa chọn cầu thủ phù hợp đã giúp Arsenal hình thành bản sắc riêng. Họ lì lợm hơn, mạnh mẽ hơn và biết cách sống sót trong những trận đấu áp lực cao.

Hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Arsenal từng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, thành tích tệ nhất của CLB trong nhiều thập kỷ. Họ cũng từng đánh mất vé Champions League theo cách đau đớn vào phút cuối mùa 2021-2022. Sau đó là ba mùa liên tiếp về nhì tại Premier League, thời điểm HLV Arteta liên tục bị chỉ trích vì sự thận trọng và những phản ứng nóng nảy bên đường biên.

Mùa giải này thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Arsenal có thời điểm rơi vào khủng hoảng với bốn thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường trong tháng 3 và tháng 4, khiến họ bị loại khỏi FA Cup lẫn Carabao Cup. Manchester City khi đó được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Niềm vui chiến thắng của nhà vô địch. Ảnh: ANC.

Nhưng lần này Arsenal không sụp đổ như trước. Đó mới là khác biệt lớn nhất của Arteta. Ông kéo đội bóng đứng dậy đúng lúc, giúp các cầu thủ lấy lại sự tập trung và duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn cuối mùa. Arsenal cuối cùng vượt qua Man City để giành lại ngai vàng bóng đá Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Premier League mới chỉ là khởi đầu cho giấc mơ châu Âu

Ngay sau khi chính thức về địch ở cuộc đua vô địch Anh, Arsenal lập tức hướng sự chú ý tới mục tiêu lớn hơn là chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Pháo thủ sẽ chạm trán đối thủ lớn PSG trong trận chung kết tại Budapest vào ngày 30-5 với tham vọng đi vào lịch sử.

Nếu thành công, mùa giải 2025-2026 sẽ trở thành chiến dịch vĩ đại nhất của Arsenal, vượt xa cả kỷ nguyên “bất bại” năm xưa của công thần Wenger.

Declan Rice và các Pháo thủ vẫn còn tham vọng lớn ở Champions League. Ảnh: EPA.

Điều đáng sợ nhất với phần còn lại của châu Âu là Arsenal hiện tại vẫn chưa đạt đến giới hạn cuối cùng. Đội hình trẻ trung với Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Odegaard hay William Saliba vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. HLV Arteta cũng đang biến Emirates thành một tập thể mang tinh thần chiến đấu cực kỳ đáng sợ.

Chính Arteta từng thừa nhận rằng những giai đoạn khó khăn đầu tiên đã giúp thành quả hiện tại trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Với ông, nhìn thấy người hâm mộ Arsenal sống lại cảm xúc hạnh phúc sau nhiều năm thất vọng là phần thưởng lớn nhất.

Từ đội bóng bị chế giễu vì luôn “suýt vô địch”, Arsenal giờ đang có nhiều cơ hội mở ra cả một triều đại mới. Premier League đã nằm trong tay họ. Và giờ, thầy trò Arteta muốn cả châu Âu phải chịu khuất phục.