Arsenal bị đe dọa ở chung kết Champions League 19/05/2026 13:49

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) vừa nhận tín hiệu tích cực về tình trạng của Ousmane Dembele trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal vào ngày 30-5 tại sân Puskas Arena, Budapest.

Sau những lo ngại ban đầu, đội bóng thủ đô nước Pháp có thể thở phào khi chấn thương của ngôi sao người Pháp không nghiêm trọng như dự đoán và chắc chắn ra sân đá với Arsenal.

Dembele khiến ban huấn luyện PSG và người hâm mộ thấp thỏm khi phải rời sân ngay phút 28 trong trận đấu cuối cùng tại Ligue 1 gặp Paris FC tối cuối tuần qua. Cầu thủ chạy cánh này đi thẳng vào phòng thay đồ sau khi có dấu hiệu khó chịu ở vùng cơ chân, làm dấy lên nỗi lo anh có thể lỡ hẹn với trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Tuy nhiên, PSG sau đó đã nhanh chóng phát đi thông báo chính thức để trấn an dư luận. Theo xác nhận từ CLB, chân sút Dembele chỉ cảm thấy đau nhẹ ở bắp chân phải và việc rút anh khỏi sân chủ yếu là biện pháp phòng ngừa. Cầu thủ này sẽ được điều trị trong vài ngày tới trước khi trở lại tập luyện theo lộ trình phù hợp.

Dembele sẽ trở lại sau chấn thương đá chung kết Champions League với Arsenal. Ảnh: EPA.

Với việc trận chung kết Champions League vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới diễn ra, khả năng Dembele góp mặt trước Arsenal được đánh giá là sáng sủa. Đây là tin rất quan trọng với PSG, bởi anh đang là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của đội bóng dưới thời HLV Luis Enrique.

Mùa này, cựu cầu thủ Barcelona thể hiện phong độ nổi bật với 19 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường. Dù từng bỏ lỡ 14 trận vì chấn thương và vấn đề sức khỏe, Dembele vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự linh hoạt trên hàng công.

Dù vậy, PSG vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về lực lượng. HLV Luis Enrique còn phải theo dõi sát tình trạng của một số hậu vệ trụ cột. Achraf Hakimi vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương gân kheo gặp phải trong trận bán kết với Bayern Munich hồi cuối tháng 4.

HLV Luis Enrique có lực lượng mạnh khỏe hơn Arsenal. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Nuno Mendes và Willian Pacho cũng vắng mặt ở ba trận Ligue 1 gần nhất. Dù vậy, bộ đôi này được cho là chỉ gặp vấn đề mệt mỏi cơ bắp và nhiều khả năng sẽ kịp bình phục trước trận chung kết.

Với Arsenal, việc Dembele gần như sẵn sàng trở lại chắc chắn là tin không dễ chịu. Khi đạt thể trạng tốt nhất, ngôi sao người Pháp là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Pháo thủ trong đêm quyết định ngôi vương châu Âu.