Huyền thoại Schmeichel hối hận vì chia tay MU 18/05/2026 07:39

(PLO)- "Tôi hối hận vì đã rời MU vào thời điểm đó, tôi không thể tin nổi những gì HLV nói", đó là câu nói của ai?

Một huyền thoại của MU đã nhớ lại một điều hối tiếc lớn trong thời gian ông thi đấu tại Old Trafford. Cụ thể, thủ môn huyền thoại người Đan Mạch Peter Schmeichel thừa nhận ông đã rời MU quá sớm và ước mình đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson sớm hơn.

Peter Schmeichel được xếp vào hàng những thủ môn vĩ đại nhất của Manchester United và là nhân tố không thể thiếu trong đội hình giành cú ăn ba lịch sử năm 1999. Tuy nhiên, buổi tối lịch sử đó tại sân Nou Camp, khi MU ngược dòng ghi 2 bàn ở phút bù giờ đánh bại Bayern Munich 2-1 để giành chức vô địch Champions League trong những hoàn cảnh kịch tính nhất có thể tưởng tượng được, lại chính là trận đấu cuối cùng của Schmeichel cho đội chủ sân Old Trafford.

Peter Schmeichel đã cam kết gia nhập Sporting CP, vì ông đã kiệt sức về tinh thần do lịch trình dày đặc ở cả CLB và đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Schmeichel đã đưa ra quyết định của mình một năm trước khi rời đi, sau khi Đan Mạch bị loại khỏi World Cup 1998, khi Sir Alex Ferguson yêu cầu Schmeichel phải trở lại CLB ngay lập tức.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của MU. ẢNH: EPA

Trong cuộc trò chuyện với những người đồng đội cũ ở MU là Paul Scholes và Nicky Butt trên podcast The Good, The Bad and The Football, Peter Schmeichel chia sẻ, "Tôi đã kiệt sức, hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã trải qua bốn năm liên tiếp không nghỉ ngơi chút nào. Tôi tham gia Giải vô địch châu Âu và World Cup, cứ hai năm một lần. Và trong những năm không có giải quốc tế vào mùa hè, tôi phải phẫu thuật.

Tôi cũng chơi mọi trận đấu. Chúng tôi tham dự World Cup vào tháng 7, bị Brazil loại. Hôm sau tôi gọi điện cho HLV (Sir Alex Ferguson) và hỏi, "Khi nào ông muốn tôi trở lại?". Ông ấy trả lời, "Ngày mai". Tôi liền nói, "Ngày mai ư? Tôi không thể".

"Tôi đáng lẽ nên nói chuyện với Sir Alex Ferguson. Tôi đáng lẽ nên nói, "Tôi muốn chơi mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh, trừ Cúp Liên đoàn, ông có thể cho Raymond van der Gouw (thủ môn dự bị) ra sân. Có thể thỉnh thoảng, có thể không cho tôi ra sân trong một số trận". Nhưng tôi lại không nói với Sir Alex điều đó. Tôi không nhận ra đó lại là một lựa chọn".

Peter Schmeichel hối tiếc vì chia tay MU quá sớm. ẢNH: EPA

Trong mùa giải tiếp theo, Schmeichel đã có cuộc trò chuyện đó với Ferguson và thực sự ngạc nhiên trước phản ứng của ông thầy. Tuy nhiên, Schmeichel không thể đảo ngược quyết định ra đi của mình. Schmeichel nói thêm: "Tôi đã gõ cửa phòng (Sir Alex) và nói, "Tôi biết mình không chơi tốt nhưng tôi kiệt sức, kiệt sức về tinh thần. Tôi cần nghỉ ngơi".

Thay vì tranh cãi, Sir Alex Ferguson nhìn vào lịch thi đấu và nói, "Ừ, cậu có thể nghỉ trận đó", mặc dù lịch đó còn đến hai tháng nữa. Tôi kiểu như, "Ồ, và tôi bắt đầu chơi tốt trở lại". Nếu lúc đó tôi làm vậy, có lẽ tôi đã ở lại Manchester United, tôi biết lẽ ra tôi nên ở lại Manchester United".

Sau khi rời MU, Peter Schmeichel đã trải qua hai năm tại Sporting trước khi trở lại Premier League chơi cho Aston Villa, và cuối cùng kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại CLB kình địch cùng thành phố của MU là Manchester City.