Nóng: Carrick chính thức làm HLV trưởng và sai lầm chết người ở MU 17/05/2026 16:04

(PLO)- MU đang chuẩn bị công bố Michael Carrick trở thành HLV trưởng chính thức trong vòng 48 giờ tới, cùng những cảnh báo cho Quỷ đỏ không đi vào dấu xe đổ.

Carrick trở thành HLV chính thức của MU là bước ngoặt lớn tại Old Trafford, sau khi cựu tiền vệ người Anh tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ kể từ lúc tiếp quản đội bóng vào tháng 1.

Theo nhà báo Sami Mokbel, các cuộc đàm phán giữa Carrick và ban lãnh đạo MU đã hoàn tất. Hiện đôi bên chỉ còn xử lý những thủ tục cuối cùng trước khi đưa ra thông báo chính thức. Quyết định này không gây quá nhiều bất ngờ, bởi Carrick đã giúp Quỷ đỏ thay đổi rõ rệt cả về kết quả lẫn tinh thần thi đấu.

Ngay trong giai đoạn đầu dẫn dắt, Carrick đã gây tiếng vang bằng những chiến thắng quan trọng trước Manchester City và Arsenal. Các kết quả ấy giúp ông nhanh chóng lấy được niềm tin từ cầu thủ, người hâm mộ và giới lãnh đạo câu lạc bộ. Quan trọng hơn, MU đã giành vé dự Champions League mùa tới, điều từng bị xem là rất khó khi mùa giải còn đang rơi vào khủng hoảng.

HLV Carrick nhanh chóng giúp Man United giành vé chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Sau 15 trận cầm quân, Carrick có thành tích 10 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Những con số này đủ sức thuyết phục ban lãnh đạo rằng ông xứng đáng được trao cơ hội dài hạn. Tuy nhiên, chiếc ghế nóng tại Old Trafford chưa bao giờ là nơi dễ thở, nhất là khi nhiều HLV trước đó từng khởi đầu đầy hy vọng rồi kết thúc trong thất vọng.

Bài học đầu tiên Carrick cần tránh là sự cứng nhắc về chiến thuật, điều từng khiến Ruben Amorim trả giá. Khi đến MU, Amorim mang theo sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông thành công ở Sporting CP. Vấn đề nằm ở chỗ đội hình Quỷ đỏ khi ấy không có đủ những cầu thủ phù hợp để vận hành hệ thống này.

Dù kết quả sa sút, Amorim vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý của mình, thậm chí tuyên bố thà bị sa thải còn hơn thay đổi lối chơi. Sự bảo thủ ấy khiến triều đại của ông tại Manchester kết thúc chóng vánh.

Amorim thất bại cay đắng tại Old Trafford. Ảnh: EPA.

Carrick cũng phải tỉnh táo trên thị trường chuyển nhượng, nơi Erik ten Hag từng mắc nhiều sai lầm đắt giá. Thương vụ Antony trị giá hơn 80 triệu bảng trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng lớn.

Ten Hag còn chia tay David de Gea để đưa Andre Onana về Old Trafford, nhưng thủ môn người Cameroon lại mắc quá nhiều lỗi nghiêm trọng trước khi rời CLB. Việc đặt niềm tin vào Rasmus Hojlund trong vai trò trung phong chủ lực cũng không mang lại hiệu quả tức thì, khiến hàng công MU nhiều thời điểm rơi vào bế tắc.

Một cảnh báo khác đến từ thời Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân Na Uy từng đem lại cảm giác tích cực cho người hâm mộ, nhưng sau gần ba năm, MU vẫn thiếu một bản sắc chiến thuật rõ ràng. Đội bóng thường dựa vào phản công, cảm hứng cá nhân và những màn lội ngược dòng kịch tính. Cách chơi ấy có thể tạo cảm xúc trong ngắn hạn, nhưng không đủ bền vững để xây dựng một tập thể cạnh tranh danh hiệu đường dài.

Solskjaer chưa tạo ra nhiều dấu ấn tại Manchester. Ảnh: EPA.

Cuối cùng là bài học về phòng thay đồ từ Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha có cá tính mạnh, nhưng sự đối đầu liên tục với cầu thủ khiến bầu không khí tại MU trở nên nặng nề. Những mâu thuẫn với Luke Shaw, Paul Pogba hay các phát ngôn gây tranh cãi về “di sản bóng đá” khiến quan hệ giữa ông với đội bóng ngày càng rạn nứt.

HLV Carrick đang có cơ hội lớn để viết nên trang sử mới cho Manchester United. Nhưng để thành công, ông cần nhiều hơn vài chiến thắng ấn tượng. MU cần một chiến lược rõ ràng, chuyển nhượng tỉnh táo, lối chơi ổn định và một phòng thay đồ đoàn kết. Khi tránh đi vào sai lầm chết người cũ, Carrick có thể trở thành người đưa Quỷ đỏ trở lại đúng quỹ đạo.