Pep Guardiola chốt tương lai Man City sau trận chung kết với Chelsea 16/05/2026 13:02

(PLO)- HLV Pep Guardiola đã lên tiếng về tương lai của mình tại Manchester City ngay trước thềm trận chung kết FA Cup với Chelsea vào đêm 16-5.

Khi được hỏi liệu màn so tài ở sân Wembley có thể là trận cuối cùng của ông cùng đội bóng áo xanh hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha Pep Guardiola lập tức phủ nhận.

“Không. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng”, Guardiola trả lời ngắn gọn.

Dù vậy, những đồn đoán xung quanh tương lai của Guardiola vẫn chưa dừng lại. Truyền thông Anh liên tục đặt câu hỏi về khả năng ông chia tay Man City sau một thập kỷ gắn bó. Bản thân Guardiola cũng thừa nhận ông không quá khó chịu trước các tin đồn, thậm chí xem đó là một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao.

Man City vẫn còn cơ hội chinh phục danh hiệu ở mùa bóng này, từ FA Cup cho đến Premier League. Ảnh: EPA.

Sau 10 năm làm việc tại Etihad, HLV Guardiola đã xây dựng nên một giai đoạn rực rỡ bậc nhất lịch sử Man City. Ông cùng CLB giành 19 danh hiệu và đang hướng đến chiếc cúp thứ 20 nếu đánh bại Chelsea ở chung kết FA Cup. Với ông, chặng đường ấy là điều rất đáng tự hào.

“19 danh hiệu và còn cơ hội chiến đấu cho danh hiệu thứ 20 trong 10 năm, thành thật mà nói, như vậy không tệ chút nào”, Guardiola chia sẻ.

HLV kỳ cựu người Tây Ban Nha bỏ ngỏ khả năng đi hay ở Man City trong tương lai gần. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Guardiola cũng để ngỏ quan điểm rất thực tế về bóng đá. Ông cho rằng sự nghiệp HLV cũng giống cầu thủ, và một khi không còn hạnh phúc hoặc không còn cảm thấy phù hợp, việc ra đi là điều bình thường. Theo ông, không ai nên mãi ở trong vùng an toàn nếu trong lòng vẫn còn những mục tiêu khác.

Guardiola nhấn mạnh cuộc sống rất ngắn ngủi, vì vậy mỗi người cần dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Hiện tại, Pep Guardiola vẫn còn hợp đồng với Man City, nhưng những phát biểu của ông chắc chắn sẽ khiến câu chuyện tương lai tiếp tục nóng lên sau trận chung kết FA Cup.