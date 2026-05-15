Yamal gây tranh cãi trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga 15/05/2026 19:01

Chuyện ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới, tuyển Tây Ban Nha và Barcelona Lamine Yamal cầm quốc kỳ của Palestine cùng đồng đội trên xe buýt mui trần đi khắp Barcelona trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga đã tạo nên những phản ứng trái chiều.

Ngôi sao trẻ 18 tuổi của Barcelona cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề Palestine. Lần này, những tượng đài bóng đá như HLV Pep Guardiola, thủ môn Thibault Courtois của Real Madrid và cuối cùng là chính ông thầy tại Barcelona là HLV Hansi Flick, cũng đã lên tiếng bình luận về hành động của Yamal.

Sau khi cầm cờ Palestine, Lamine Yamal đưa lên trang xã hội của mình.

Hình ảnh Yamal cầm cờ của Palestine lan tràn khắp các nền tảng xã hội thế giới và các trang báo bóng đá.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Katz của Israel lên tiếng trên trang xã hội X của mình: “Lamine Yamal đã chọn cách chống lại Israel và thúc đẩy sự thù hận, trong khi các binh sĩ của chúng tôi đang chiến đấu với tổ chức khủng bố Hamas...".

Bộ trưởng Katz đặt câu hỏi rằng, đó có phải là cách thể hiện nhân đạo và đạo đức của Yamal?

Trong buổi họp báo, báo chí có hỏi HLV Hansi Flick về câu chuyện gây tranh cãi của Yamal, chiến lược gia Đức nêu quan điểm: “Nếu Yamal làm điều này, thì đó là quyết định của cá nhân cậu ấy, Yamal đã đủ lớn rồi”.

Trong khi đó, nhà cầm quân của Man City Pep Guardiola đã từ lâu ủng hộ Palestine nhận xét: “Một cầu thủ bóng đá có thể dẫn dắt trào lưu hàng triệu người. Hành động của cậu ấy có tầm ảnh hưởng sâu rộng và nó cần thiết”. Chiến lược gia người Catalan còn cho rằng, đó là hành động đáng tự hào của Yamal.

Thủ môn Thibault Courtois có vợ là người Do Thái quốc tịch Israel đã nêu quan điểm: “Tôi ủng hộ Israel, thì Yamal cũng có quyền ủng hộ cho Palestine, đó là điều bình thường”.