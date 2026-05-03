Real Madrid sảy chân, Barcelona lập tức lên ngôi La Liga 03/05/2026 11:33

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị chính thức vô địch La Liga 2025-2026 ngay trong vòng đấu này, cả khi không cần ra sân.

Điều kiện vô địch La Liga dành cho thầy trò Barcelona khá đơn giản khi chỉ cần chờ Real Madrid mất điểm trước Espanyol ở trận đấu diễn ra rạng sáng 4-5 theo giờ Việt Nam.

Trước đó, Barcelona đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi đánh bại Osasuna 2-1 trên sân El Sadar ở vòng 34. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalonia nâng tổng điểm lên 88, tạo khoảng cách 14 điểm so với Real Madrid, đội đang đứng thứ hai với 74 điểm.

Áp lực lúc này dồn hoàn toàn lên Real Madrid. Nếu để thua Espanyol, “Los Blancos” sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để bắt kịp Barcelona, bởi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Ngay cả một kết quả hòa cũng khiến khoảng cách giữa hai đội là 13 điểm, con số vượt quá khả năng san lấp trong phần còn lại của mùa bóng.

Lewandowski và đồng đội chỉ còn chờ ngày chính thức vô địch La Liga. Ảnh: EPA.

Vì vậy, Real Madrid buộc phải thắng Espanyol nếu muốn trì hoãn ngày đăng quang của đại kình địch. Khi đó, họ sẽ có 76 điểm và vẫn còn hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch.

Trong trường hợp Real Madrid làm được điều đó, trận El Clasico tại Camp Nou vào tuần tới sẽ trở thành màn quyết đấu có thể định đoạt ngai vàng La Liga mùa này.