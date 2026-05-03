Fan MU lên kế hoạch đáp lại cử chỉ của Liverpool dành cho Ronaldo 03/05/2026 08:09

(PLO)- Các cổ động viên của MU dự định sẽ tưởng nhớ đến cựu danh thủ của Liverpool Diogo Jota, điều mà Liverpool từng làm với con trai xấu số của Ronaldo.

MU sẽ tiếp đón đối thủ truyền kiếp Liverpool tại Old Trafford ở vòng 35 Premier League vào lúc 21 giờ 30 hôm nay 3-5 và người hâm mộ Quỷ đỏ đang kêu gọi nhau đáp lại cử chỉ của Liverpool dành cho Cristiano Ronaldo, bằng cách cùng thực hiện hành động tương tự cho Diogo Jota.

Một nhóm cổ động viên Manchester United đã khuyến khích những người hâm mộ khác cùng tham gia một phút vỗ tay mặc niệm dành cho cố cầu thủ Diogo Jota trong trận đấu với Liverpool tại Old Trafford.

Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến giành suất tham dự Champions League mùa giải tới của cả hai đội, cũng như cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League. Một trận hòa chắc chắn sẽ giúp MU có suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, trong khi Liverpool có thể vượt qua MU nếu họ giành chiến thắng, khi The Kop chỉ kém "quỷ đỏ" 3 điểm.

Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng ngoài những diễn biến trên sân cỏ, một số cổ động viên chủ nhà đang kêu gọi mọi người gạt bỏ sự ganh đua và tham gia vào một hành động trên toàn sân vận động Old Trafford để tưởng nhớ cựu tiền đạo của Liverpool, Diogo Jota. Các báo cáo cho biết một đề xuất đã được gửi đến Hội Cổ động viên Manchester United (MUST) để khuyến khích người hâm mộ tham gia một phút vỗ tay vào phút thứ 20 của trận đấu - số áo của Jota tại Anfield.

Có vẻ như MUST đã khuyến khích những người ủng hộ khác chia sẻ ý tưởng và thăm dò sự ủng hộ trong các nhóm cổ động viên của họ. Người ta cũng cho rằng một số cầu thủ của MU đã được biết về đề xuất này. MU cũng đã được thông báo và cho biết bất kỳ sự tri ân nào như vậy nên là một sáng kiến ​​do người hâm mộ khởi xướng.

Diogo Jota đã qua đời vào năm ngoái trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc cùng với người em trai Andre Silva. Cựu HLV của Manchester United, Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes và Diogo Dalot đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại sân Anfield của Liverpool sau cái chết của người đồng hương Bồ Đào Nha.

Nếu người hâm mộ MU cùng tham gia vỗ tay tưởng nhớ Jota, đây sẽ là lần thứ 2 fan của 2 CLB kình địch này cùng nhau làm điều đó. Người hâm mộ Liverpool đã hát vang bài hát động viên Cristiano Ronaldo vào năm 2022, chỉ 24 giờ sau cái chết đau lòng của con trai sơ sinh của anh. Khi đó, Ronaldo còn chơi cho MU.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha Ronaldo không thi đấu trong trận đó nhưng các cổ động viên Liverpool vẫn thể hiện tình cảm của mình bằng cách hát vang bài "You'll Never Walk Alone" ở phút thứ bảy của trận đấu.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Manchester United đã dành phút mặc niệm cho Jota. ẢNH: MIRROR/GETTY

Martin Tyler, bình luận viên trận đấu, nói: “Chúng ta có thể nói về sự kình địch giữa hai đội bóng này, vốn gay gắt như thường thấy trong bóng đá Anh, nhưng tất cả mọi người đều cùng chung một suy nghĩ - đó là chia buồn".

Huyền thoại MU Gary Neville nói thêm: “Đó là một hành động vô cùng cao thượng từ phía Liverpool”, trong khi Ronaldo cũng đăng tải một thông điệp bày tỏ lòng biết ơn trên mạng xã hội. Trên Instagram, Cristiano Ronaldo viết: "Một thế giới, một môn thể thao, một gia đình toàn cầu... Cảm ơn Anfield. Tôi và gia đình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tôn trọng và lòng trắc ẩn này".