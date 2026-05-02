Greenwood phải rời Marseille và ảnh hưởng đến MU 02/05/2026 16:51

(PLO)- Mason Greenwood được cho là phải rời Marseille để xứng đáng với đẳng cấp của mình và điều này có ảnh hưởng đến MU.

Cựu tiền đạo của MU Mason Greenwood đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Ligue 1 vào năm 2024 chơi cho Marseille. Mason Greenwood được yêu cầu "phải ra đi" vào mùa hè này để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cầu thủ 24 tuổi này gia nhập Marseille với mức phí 26,7 triệu bảng Anh.

Manchester United cũng đưa điều khoản bán lại khoảng 50% vào hợp đồng, có nghĩa là nếu Marseille bán Greenwood, "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ nhận 50% phí chuyển nhượng. Mùa giải này, Greenwood đã ghi 25 bàn thắng và có 10 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường cho Marseille, vượt qua thành tích 22 bàn thắng ở mùa giải 2024 - 2025.

Những màn trình diễn ấn tượng của Greenwood diễn ra bất chấp những khó khăn mà Marseille đang gặp phải ở Ligue 1. Đội bóng hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém vị trí dự Champions League bốn điểm. Marseille chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận gần nhất, với trận hòa 1-1 trước Nice ở trận đấu gần nhất.

Cựu sao MU Mason Greenwood tỏ ra "out trình" so với phần còn lại trong đội hình Marseille. ẢNH: Icon Sport

Trong chương trình Super Moscato của đài RMC, cựu hậu vệ cánh của Marseille, Eric Di Meco, cho biết: "Tôi tự hỏi: liệu anh chàng này (Mason Greenwood) có muốn ở lại một dự án không có suất tham dự Champions League, trong khi các CLB khác đến xem anh ấy thi đấu và đề nghị mức lương rất cao hay không?

Tôi nghĩ câu chuyện sẽ tự giải quyết một cách tự nhiên, có lợi cho cả hai bên. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một vụ chuyển nhượng mà Marseille thu hồi được khoản đầu tư của mình, khoản đầu tư có giá trị nhất trong lịch sử CLB. Greenwood quan trọng hơn cả... CLB, anh ta phải ra đi. Đó là điều tốt nhất cho cả hai bên".

Gã khổng lồ bóng đá Ý Juventus nằm trong số những CLB được cho là quan tâm đến cựu tiền đạo của MU Greenwood. Tuần này, tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) đưa tin Juve sẵn sàng thử thách quyết tâm của Marseille. Nguồn tin cho biết thêm, CLB Pháp đã đặt mức giá tối thiểu là 43 triệu euro (37 triệu bảng) cho Greenwood.

Greenwood được khuyên ra đi để phát triển sự nghiệp. Ảnh: Icon Sport

Nếu Marseille quyết định bán Greenwood, điều này sẽ mang lại cho MU một khoản lợi nhuận tài chính thông qua điều khoản bán lại. Mặc dù chưa rõ tỷ lệ phần trăm được tính dựa trên tổng phí chuyển nhượng hay lợi nhuận thu được, MU chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền từ thương vụ này, có thể lên tới 18,5 triệu bảng Anh.

Marseille hiện trong giai đoạn cuối mùa giải quyết định thành bại. Họ sẽ trở lại thi đấu vào lúc 20 giờ hôm nay 2-5 khi làm khách trên sân của Nantes. Sau đó, Marseille có chuyến làm khách đến Le Harve vào Chủ nhật, ngày 10-5, và một trận đấu trên sân nhà có thể rất quan trọng gặp Rennes, đội đang đứng thứ năm, vào Chủ nhật, ngày 17-5 để kết thúc mùa giải.