Chốt thời hạn Iran đàm phán với FIFA nhằm tham dự World Cup 2026 02/05/2026 15:24

(PLO)- Iran sẽ tổ chức cuộc đàm phán căng thẳng với FIFA khi thời hạn chót được ấn định, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thay đổi quan điểm về World Cup 2026.

Iran đang lên kế hoạch tham dự World Cup 2026 vào tháng 6 này, với cả ba trận vòng bảng đều diễn ra tại Mỹ, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bật đèn xanh, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Iran sẽ cử một phái đoàn đến trụ sở liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong tháng này để đàm phán về cách thức họ có thể tham gia World Cup 2026. Iran dự kiến ​​sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ vào tháng Sáu, bất chấp những khó khăn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông gây ra.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến trận đấu đầu tiên của Iran ở bảng G gặp New Zealand tại Los Angeles và, như chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj đã lưu ý hôm thứ Sáu, "chúng ta còn nhiều vấn đề cần thảo luận". Ông Taj không thể tham dự Đại hội FIFA tại Canada hôm thứ Năm do mối liên hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tất cả các bên đều muốn Iran tham dự World Cup. ẢNH: AFP

Iran là quốc gia duy nhất không có đại diện tham dự cuộc họp ở Vancouver sau khi ông Mehdi Taj bị từ chối nhập cảnh. Do đó, FIFA đã liên hệ với liên đoàn bóng đá nước này để lên lịch các cuộc đàm phán quan trọng tại Thụy Sĩ.

Theo đó Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã ấn định ngày 20 tháng 5 để phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ đàm phán. Ông Taj nói với truyền thông Iran hôm thứ Sáu: "Lập trường của chúng tôi là chúng tôi sẽ sớm có cuộc gặp với FIFA."

Đội tuyển bóng đá Iran dự định đóng quân tại Tucson, Arizona, trong thời gian ở Mỹ trước hai trận đấu tại Los Angeles và một trận tại Seattle. Sự hiện diện của họ tại giải đấu lớn nhất hành tinh đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh.

Trước đó, ông Trump từng nói vì mạng sống và sự an toàn của chính Iran, việc đội tuyển Iran tham gia World Cup là không phù hợp, nhưng hôm thứ Năm ông đã thay đổi quan điểm. “Thôi được, cứ để họ chơi đi,” ông Trump nói sau khi được thông báo rằng chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc Iran tham dự World Cup 2026.

"Gianni Infantino rất tuyệt vời, anh ấy là bạn tôi, anh ấy đã nói về chuyện này, và tôi bảo, "anh muốn làm gì thì làm". Anh có thể có họ, không nhất thiết phải có, chắc họ có một đội ngũ giỏi. Anh có biết họ có đội ngũ giỏi không?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và chủ tịch FIFA Gianni Infantino. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phát biểu tại Đại hội FIFA, chủ tịch Infantino nói: "Dĩ nhiên, Iran sẽ tham gia World Cup 2026, và tất nhiên Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, thưa các bạn, là vì chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta phải gắn kết mọi người lại với nhau. Đó là trách nhiệm của tôi".

Mặc dù lệnh ngừng bắn ở Trung Đông đã có hiệu lực từ đầu tháng Tư, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, với việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Phát biểu hôm thứ Sáu, ông Trump nói: "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện với Iran. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi phải nói rằng tôi không hài lòng".