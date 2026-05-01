Nếu còn tiền, MU sẽ chiêu mộ ngôi sao Premier League này 01/05/2026 14:29

MU đang đứng trước cơ hội trở lại Champions League mùa tới khi đang xếp thứ ba Premier League và những kế hoạch lớn của đội chủ sân Old Trafford cho kỳ chuyển nhượng mùa hè đang dần được hé lộ. "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh cho cánh trái của đội bóng, với El Hadji Malick Diouf của West Ham là mục tiêu hàng đầu, nếu còn đủ kinh phí sau khi tái thiết tuyến giữa.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đón Manchester United, khi họ sẽ sớm quyết định liệu Michael Carrick có tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng hay không. Và với việc chỉ còn cách tấm vé trở lại Champions League đúng một điểm, kỳ chuyển nhượng cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi Manchester United cần làm mới đội hình.

Nhiều người đã bàn tán về kế hoạch cải tổ tuyến giữa của MU, với dự kiến ​​sẽ chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ mới. Trong khi đó là ưu tiên hàng đầu, các vị trí khác trong đội hình cũng sẽ được chú trọng. Chính Carrick đã bóng gió rằng MU có thể sẽ chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh trái sau khi từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ mà người tiền nhiệm Ruben Amorim ưa chuộng.

El Hadji Malick Diouf đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU có thể quyết định bổ sung một hậu vệ trái, và Diouf đang nằm trong tầm ngắm của họ. Tờ Guardian (Anh) đưa tin MU là một trong những CLB đang theo dõi Diouf sau mùa giải đầu tiên xuất sắc của anh tại Premier League, bất chấp những khó khăn mà West Ham đang gặp phải.

Cầu thủ 21 tuổi Diouf đã có màn trình diễn nổi bật cho West Ham trong nỗ lực trụ hạng, bất chấp khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đội bóng phía đông London có xem xét các lời đề nghị dành cho một cầu thủ mà họ chỉ mới chiêu mộ vào mùa hè năm ngoái với giá 22 triệu euro (19 triệu bảng Anh) hay không.

Bất kỳ động thái nào trong tương lai đều phụ thuộc vào việc liệu MU còn đủ kinh phí để chi tiêu sau khi tăng cường tuyến giữa hay không, với Sandro Tonali, Elliot Anderson và Carlos Baleba nằm trong số những mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford.

MU sẽ tăng cường lực lượng mạnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự sau khi Casemiro rời đi vào cuối mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Việc chiêu mộ một hậu vệ trái sẽ là một lựa chọn thay thế cho việc chiêu mộ một tiền vệ cánh, bởi Patrick Dorgu có khả năng chơi cao hơn và gây ấn tượng trong những lần ra sân ở vị trí dâng cao tấn công hơn mùa này. Nếu Dorgu cạnh tranh một vị trí tiền vệ cánh ở mùa giải tới, MU sẽ muốn tìm người cạnh tranh với Luke Shaw.

Việc Manchester United giành quyền tham dự Champions League sẽ giúp tăng cường nguồn tài chính, điều mà gần như chắc chắn sau chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng 34 Premier League vào rạng sáng thứ ba 28-4 trên sân nhà Old Trafford. Việc phải thi đấu thêm nhiều trận ở cúp châu Âu đồng nghĩa với việc đội hình cần có chiều sâu hơn, điều mà các nhà lãnh đạo của Manchester United chắc chắn sẽ nhận thức rõ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.