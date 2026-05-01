MU đã tìm được người thay thế cho Bruno Fernandes 01/05/2026 11:01

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). MU đang trên đường trở lại Champions League nhưng tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes vẫn còn là dấu hỏi sau những nghi ngờ hồi mùa hè năm ngoái. Bây giờ, huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford Teddy Sheringham tin rằng Morgan Gibbs-White sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Bruno Fernandes nếu cầu thủ này rời "quỷ đỏ" thành Manchester.

Tương lai của đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes vẫn chưa rõ ràng trước mùa giải tới. Bruno Fernandes đã từ chối những lời đề nghị từ các CLB ở giải Saudi Pro League của Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái để ở lại Old Trafford, giữa lúc lãnh đạo "quỷ đỏ" im lặng để Bruno Fernandes tự quyết chứ không giữ anh lại.

Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha dự kiến ​​sẽ nhận được thêm nhiều lời đề nghị khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bây giờ, ban lãnh đạo MU đang chịu áp lực rất lớn phải trao cho tiền vệ này một hợp đồng mới với mức lương tốt hơn, khi Bruno tiếp tục chơi cực hay và là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Và nếu Bruno Fernandes thực sự rời MU vào cuối mùa này, cựu cầu thủ của "quỷ đỏ" Teddy Sheringham cho rằng ngôi sao của đội tuyển Anh và Nottingham Forest, Gibbs-White, sẽ là người thay thế xứng đáng. Sheringham chia sẻ, "Tôi có lẽ sẽ chọn Morgan Gibbs-White. Tôi nghĩ Tottenham lẽ ra nên chiêu mộ cậu ấy khi họ cố gắng vào cuối mùa giải trước.

Lúc đó tôi khá hào hứng với viễn cảnh Tottenham chiêu mộ Gibbs-White. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ chơi rất quyết liệt và muốn thể hiện khả năng của mình trên sân. Gibbs-White cũng có thể lực rất tốt. Tôi nghĩ khát vọng trở thành một cầu thủ giỏi hơn của Gibbs-White là điều ai cũng thấy rõ, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ thành công hơn ở một CLB lớn hơn. Gibbs-White sẽ hòa nhập rất tốt với các cầu thủ của Manchester United ở đó".

Trong khi đó, Sheringham, người đã giúp MU giành cú ăn ba lịch sử năm 1999, trong đó có việc ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League thắng ngược Bayern Munich 2-1, muốn CLB cũ của mình bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức. Teddy Sheringham nói thêm: "Tôi sẽ rất vui mừng nếu Michael Carrick gia nhập đội. Anh ấy đã tạo nên một bước đột phá kể từ khi đến đây.

Tôi nghĩ những lời bàn tán về việc Michael Carrick giống Ole Gunnar Solskjaer là hoàn toàn vô lý! Thành thật mà nói, tôi không thấy ai khác phù hợp để Manchester United chiêu mộ cả. Carrick đã đưa Manchester United vào một vị thế rất, rất tốt. Vào thời điểm Carrick đến, lối chơi của đội thật tuyệt vời".