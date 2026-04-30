Casemiro từ chối Saudi Arabia, hé lộ điểm đến tiếp theo 30/04/2026 06:09

(PLO)- Casemiro sẵn sàng từ chối những lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia khi ngôi sao của Manchester United này quyết định về kế hoạch ra đi.

Ngôi sao sắp rời Manchester United, Casemiro, muốn gia nhập Inter Miami và trở thành đồng đội với huyền thoại người Argentina Lionel Messi, đồng thời thi đấu cho đội bóng của David Beckham tại giải MLS (Mỹ). Tiền vệ người Brazil chuẩn bị từ chối hàng loạt lời đề nghị từ các CLB giàu có giải Saudi Pro League của Saudi Arabia để gia nhập Inter Miami của David Beckham vào mùa hè này, tờ Mirror (Anh) đưa tin

Ngôi sao người Brazil sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Casemiro vẫn chưa công bố bước đi tiếp theo của mình. Hai CLB lớn của Saudi Arabia, Al Hilal và Al Nassr, đã đưa ra những lời đề nghị trị giá hàng triệu bảng Anh để Casemiro gia nhập đội bóng của họ tại Saudi Pro League.

Nhưng Casemiro không mấy hứng thú với việc chuyển gia đình đến quốc gia Ả Rập này - và thay vào đó anh thích đến giải MLS của Mỹ hơn. Beckham, người đồng sở hữu Inter Miami, đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để lôi kéo Lionel Messi về CLB của mình vào năm 2023.

Casemiro sẽ rời MU vào cuối mùa giải này.

Và giờ đây, Beckham rất muốn làm điều tương tự với Casemiro khi ông hướng đến việc tiếp tục xây dựng thương hiệu của Inter Miami cả trong và ngoài sân cỏ. Ban lãnh đạo Inter Miami đã đàm phán với ngôi sao của MU về một hợp đồng béo bở, theo đó anh sẽ chơi cho đội bóng của Florida đến năm 2028, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Mặc dù đã 34 tuổi và đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Casemiro vẫn là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Và viễn cảnh được sát cánh cùng Messi đang trở nên bất khả thi đối với anh. Messi đã ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami vào tháng 10 năm ngoái, giữ anh ở lại CLB đến năm 2028.

Việc sinh sống tại Miami cũng là một yếu tố thu hút mạnh mẽ đối với ngôi sao của Manchester United, Casemiro, người đã có 84 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil và giành được 21 danh hiệu lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Casemiro đã thông báo sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa này.

Elliot Anderson có thể thay thế Casemiro tại Manchester United mùa tới.

Mặc dù Casemiro có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đội bóng, đồng chủ sở hữu của MU là Sir Jim Ratcliffe vẫn muốn giảm bớt quỹ lương của CLB. Và với mức lương 400.000 bảng mỗi tuần của ngôi sao người Brazil, Ratcliffe đã quyết định để anh ra đi và sử dụng số tiền đó để đầu tư vào một người thay thế phù hợp.

Casemiro đã chơi cực hay tại Manchester United trong những tuần gần đây, giúp "quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và tiến gần hơn đến suất tham dự Champions League mùa tới. Manchester United đã lập danh sách các mục tiêu ở vị trí tiền vệ để lấp đầy khoảng trống lớn mà ngôi sao người Brazil để lại. Danh sách này bao gồm Elliot Anderson, Aurelien Tchouameni, Adam Wharton và Carlos Baleba.