FIFA thay đổi luật lớn tại World Cup 2026 29/04/2026 12:17

(PLO)- FIFA chuẩn bị thông qua một thay đổi luật lớn tại World Cup 2026 chỉ vài tuần trước khi giải đấu khởi tranh ở Mỹ, Mexico và Canada.

Một sự thay đổi luật mới quan trọng dự kiến ​​sẽ được thảo luận trong một cuộc họp cấp cao ở Vancouver trước thềm World Cup 2026 vào tháng Sáu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Theo các nguồn tin, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang chuẩn bị đưa ra một thay đổi lớn về luật thi đấu World Cup, trong đó tất cả thẻ vàng sẽ được xóa bỏ sau khi vòng bảng kết thúc. Quy định tương tự cũng sẽ được áp dụng sau vòng tứ kết để giảm nguy cơ cầu thủ bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp.

Theo tờ The Athletic (Anh), đề xuất này sẽ được thảo luận và thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Vancouver. Giải đấu mở rộng mùa hè này sẽ có 48 đội thay vì 32 đội, và cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang tìm cách giảm thiểu án phạt cấm thi đấu theo thể thức mới.

Trước đây, thẻ vàng chỉ được xóa bỏ sau vòng tứ kết, có nghĩa là bất kỳ cầu thủ nào nhận hai thẻ vàng trong năm trận đấu trước vòng đó sẽ bị treo giò 1 trận. Bằng cách đưa ra thời gian "ân xá" sau vòng bảng, một cầu thủ sẽ chỉ bị đình chỉ thi đấu nếu nhận thẻ vàng ở hai trong ba trận đấu vòng bảng, hoặc trong hai trận đấu ở vòng 32, vòng 16 và tứ kết.

Các cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng sau vòng bảng World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận đấu với Croatia vào ngày 17-6, trước khi đối đầu với Ghana và Panama vào tuần tiếp theo. Cả ba trận đấu vòng bảng của thầy trò HLV Thomas Tuchel đều sẽ được diễn ra tại Mỹ. Với thể thức mở rộng, tuyển Anh phải nằm trong top hai đội dẫn đầu bảng hoặc là một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng 32 đội.

HLV trưởng Thomas Tuchel đã vạch ra tham vọng của đội tuyển Anh: đứng đầu bảng đồng thời tránh đánh giá thấp đối thủ. "Không được phép đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào", HLV Thomas Tuchel cảnh báo, "Dĩ nhiên, Croatia là cái tên nổi bật nhất và là đội có thứ hạng cao nhất từ ​​nhóm hạt giống số 2 mà chúng tôi gặp trong bảng đấu.

Trận mở màn gặp Croatia sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục từ đây. Ghana luôn tràn đầy tài năng và luôn có thể gây bất ngờ, họ cũng có một lịch sử hào hùng tại World Cup. Ngoài ra, Panama sẽ cố gắng tận dụng tối đa lợi thế của đội bóng yếu hơn khi họ không phải chịu áp lực nào".

"Không ai có thể bị đánh giá thấp – mọi người đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng tối đa và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Đối với cá nhân tôi, ngay cả ở Champions League , bạn cũng phải tập trung vào bảng đấu – bảng đấu luôn là khó khăn nhất và chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng và giành chiến thắng. Đó là một thử thách khó khăn."