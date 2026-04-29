'Man City vô địch Premier League nhưng bị trừ điểm, chức vô địch được trao cho Arsenal' 29/04/2026 11:47

(PLO)- Đó là tình huống có thể xảy ra khi Premier League rơi vào tình cảnh không mong muốn nếu Man City vượt qua Arsenal để vô địch bóng đá Anh mùa này.

Manchester City vẫn đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính nhưng vẫn có thể giành thêm một danh hiệu Premier League nữa nếu phán quyết của tòa án được đưa ra ngay sau khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch nước Anh. Giải Ngoại hạng Anh đang đối mặt với một tình huống "khó xử" khi Manchester City có thể giành chức vô địch Premier League và gần như cùng lúc đó bị kết tội về 115 cáo buộc chống lại họ.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã phải thi đấu trong bầu không khí u ám suốt hơn một năm qua trong khi các thủ tục pháp lý vẫn đang tiếp diễn. Họ lại một lần nữa cạnh tranh chức vô địch Premier League, và nếu đánh bại Arsenal, đây sẽ là danh hiệu thứ năm của họ trong sáu năm.

Bản thân Man City luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định sự vô tội của mình, nhưng khả năng họ bị kết tội vẫn còn đó. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Premier League và các nhà chức trách nếu phán quyết được đưa ra ngay khi đội bóng của Guardiola vừa nâng cao chiếc cúp vô địch.

Một bài báo trên tờ The Lawyer (Anh) cho rằng việc Manchester City cạnh tranh chức vô địch là "một cơn ác mộng" đối với giải Ngoại hạng Anh, xét đến những hệ lụy xung quanh tình hình hiện tại. Man City đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận,

Tờ The Lawyer bình luận: "Bóng đá Anh hiện đang đối mặt với khả năng rất thực tế và khó xử là CLB (Man City) đăng quang chức vô địch Premier League cùng lúc với việc một tòa án kết luận họ phạm tội vi phạm luật nghiêm trọng trong nhiều năm. Thậm chí còn có khả năng, dù cực kỳ khó xảy ra nếu xét đến thời gian còn lại của mùa giải, rằng Man City sẽ vô địch Premier League nhưng bị trừ điểm, trao chức vô địch cho Arsenal.

Việc Man City cạnh tranh chức vô địch giờ đây trở thành cơn ác mộng đối với Premier League. Giống như hầu hết các vụ tranh chấp khác, quá trình này được giữ bí mật. Sự bảo mật đó và thời gian chờ đợi phán quyết 16 tháng qua đã khiến nhiều tin đồn lan truyền và nhiều người hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đóng kín".

Chính HLV Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ Man City trong các cuộc họp báo, khi các cáo buộc Man City vi phạm tài chính bao trùm một giai đoạn dài từ năm 2009 đến năm 2018. Guardiola chỉ dẫn dắt Man City trong hai năm đó, nhưng trước đây ông đã tuyên bố sẽ ra đi nếu lãnh đạo CLB nói việc Man City vô tội là dối trá.

The Lawyer cho rằng quá trình ra phán quyết kéo dài này có thể là do các thẩm phán đang giải quyết các vụ án khác hoặc do các bên liên quan vẫn đang thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng. Nguyên nhân khác dẫn đến sự chậm trễ có thể đơn giản là do ba thẩm phán liên quan không đạt được sự đồng thuận.

Bài báo của The Lawyer cho biết các thẩm phán thường muốn tránh những phán quyết không thống nhất và nếu có bất đồng, nhiều khả năng bộ ba sẽ cố gắng đi đến một thỏa thuận nào đó, nhưng điều đó cũng cần thời gian. Một kịch bản ít khả thi hơn là các bên có thể tiến hành đàm phán dàn xếp. Để điều đó xảy ra, chính Manchester City có thể phải thừa nhận một số sai phạm, điều này sẽ là một sự thay đổi lớn về lập trường.