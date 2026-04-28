Sự thay đổi lớn mà Carrick mang lại cho MU 28/04/2026 11:50

MU chỉ còn cách tấm vé trở lại Champions League đúng một điểm khi phong độ ấn tượng dưới thời Michael Carrick tiếp tục được duy trì nhờ chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng 34 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào hôm nay 28-4. "Quỷ đỏ" thành Manchester tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba, hơn đội xếp thứ sáu là Brighton đến 11 điểm, trong khi tốp 5 sẽ giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Harry Maguire đã chia sẻ về việc các cầu thủ Manchester United cảm thấy thoải mái hơn khi chơi với sơ đồ bốn hậu vệ sau khi họ gần như chắc chắn giành được suất trở lại Champions League dưới thời Michael Carrick.

Vận mệnh của MU đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Carrick được giao quyền dẫn dắt đội bóng trên cơ sở tạm quyền hồi tháng Giêng sau khi "quỷ đỏ" chia tay với Ruben Amorim. Chiến thắng 2-1 trước Brentford, chiến thắng thứ chín của Carrick trong 13 trận đấu, đồng nghĩa với việc MU chỉ cần một điểm từ bốn trận đấu cuối cùng để đảm bảo vị trí trong tốp 5. Thậm chí MU có thể giành vé dự Champions League sớm nếu Brighton không thắng Newcastle ở vòng 35 Premier League vào cuối tuần này.

Trong suốt triều đại đầy biến động của mình tại Old Trafford, Amorim rất ưa chuộng sơ đồ ba hậu vệ và bị chỉ trích vì từ chối sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Sự cải thiện của MU trùng hợp với sự thay đổi đội hình dưới thời Carrick. Maguire đã có màn trình diễn xuất sắc ở cả trong việc phòng ngự lẫn tấn công, với pha đánh đầu kiến ​​tạo cho Casemiro ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho MU ở phút thứ 11.

Hậu vệ người Anh đã nhanh chóng đề cập đến những lợi ích của việc chơi ở hàng thủ bốn người khi được hỏi liệu một số cầu thủ có cảm thấy thoải mái hơn khi chơi ở hàng thủ ba người sau thời của Amorim hay không. Harry Maguire trả lời Sky Sports (anh), "Không, chắc chắn là không. Thành thật mà nói, tôi nghĩ sự thay đổi đội hình đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi nghĩ kết quả đã nói lên tất cả.

Michael Carrick đến, chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ, và kết quả đã được cải thiện rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi tự tin có thể chơi với cả hai sơ đồ, nhưng đúng là chúng tôi đã không bao quát sân đủ tốt trong 20 phút cuối hiệp một và để lọt quá nhiều bóng vào vòng cấm. Brentford đã có rất nhiều cơ hội trong 20 phút cuối hiệp một. Tôi nghĩ thật tốt khi HLV nhận ra điều đó và thay đổi chiến thuật trong hiệp hai, và chúng tôi đã chơi thoải mái hơn nhiều".

Khi được hỏi về tác động mà HLV Michael Carrick đã tạo ra, bao gồm cả những bàn tán về việc thay đổi đội hình, Harry Maguire đã hết lời ca ngợi HLV tạm quyền của Manchester United.

"Kết quả đã giúp cải thiện tinh thần rất nhiều", Maguire nói, "Chúng tôi đã có hai trận đấu khó khăn khi Michael Carrick đến (gặp Arsenal và Man City) và tôi nghĩ mọi người có lẽ đều nghĩ, "Ôi không". Chúng tôi đã giành được sáu điểm và từ đó trở đi mọi người đều tin tưởng vào điều đó và chúng tôi có được sự tự tin.

Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể chơi tốt hơn nhiều với sơ đồ này. Với hàng thủ bốn người, chúng tôi có thể di chuyển nhanh hơn trên sân, giống như lẽ ra chúng tôi nên làm trong hiệp một hôm nay, nhưng chúng tôi sẽ càng chơi tốt hơn khi càng phối hợp ăn ý hơn.

Kết quả đã nói lên tất cả kể từ khi HLV Carrick đến và đội hình được thay đổi. Chúng tôi dường như luôn giành được kết quả tốt. Tôi nghĩ những trận đấu trước đây, khi Ruben Amorim còn ở đây, nhiều trận đấu có tỷ lệ thắng thua 50/50 nhưng chúng tôi luôn kết thúc bằng một thất bại. Bây giờ thì mọi chuyện dường như ngược lại, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều ở cả hai khu vực cấm địa; chúng tôi phòng ngự khu vực cấm địa của mình tốt hơn và cũng dứt điểm hiệu quả hơn ở khu vực cấm địa đối phương".