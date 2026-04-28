Sir Alex Ferguson chỉ cho phép một người chế nhạo ông về chiếc quần tại MU 28/04/2026 07:29

(PLO)- "Sir Alex Ferguson chỉ cho phép một người chế nhạo ông tại Manchester United, đó là trêu chọc về chiếc quần của ông".

Sir Alex Ferguson nổi tiếng là người tàn nhẫn, nhưng một cựu cầu thủ Manchester United khẳng định có một người tại Old Trafford có thể trêu chọc ông mà không bị sao cả. HLV huyền thoại Ferguson cai trị Manchester United bằng bàn tay sắt - nhưng có một người có thể lọt qua lớp vỏ bọc cứng rắn đó. Theo huyền thoại của Quỷ đỏ, Rio Ferdinand, người đó là bà Carol, người phục vụ bữa ăn yêu thích của Ferguson.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Sir Alex Ferguson là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong bóng đá. Phong cách quản lý tàn nhẫn của ông đã tạo ra một bầu không khí uy quyền tuyệt đối, khiến các cầu thủ và nhân viên phải kính trọng và phục tùng.

Nhưng Carol không câu nệ hình thức và thậm chí từng chế giễu lựa chọn quần của Ferguson. "Tôi nhớ có lần Sir Alex Ferguson bước vào với một chiếc quần chinos màu kem rất lịch sự khi tôi đang nói chuyện với Carol", Rio Ferdinand kể với tờ Sun Sports, "Bà ấy ngắt lời cuộc trò chuyện của chúng tôi và hỏi Fergie "Ông đang mặc cái gì vậy?!". Điều đó khiến tất cả chúng tôi bật cười".

Sir Alex Ferguson được xem là HLV xuất sắc nhất lịch sử Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Huyền thoại của MU Rio Ferdinand nói thêm: "Carol là một người phụ nữ rất vui tính. Tôi thích trò chuyện và cười đùa với bà ấy bên tách trà ở sân tập. Bà ấy đối xử với mọi người như nhau, từ các cầu thủ học viện đào tạo trẻ, nhà vô địch Premier League cho đến Sir Alex Ferguson, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử bóng đá".

Carol là một người phụ nữ làm việc lâu năm tại trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United. Rio Ferdinand, người có một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, đã nối lại liên lạc với Carol vào năm 2020 như một phần của sáng kiến ​​BT +1 nhằm giúp đỡ những người già cô đơn trong dịp Giáng sinh.

Rio Ferdinand chia sẻ, "Trong suốt 12 năm gắn bó với Manchester United, tôi hầu như ngày nào cũng gặp Carol ở sân tập. Bà ấy là một phần không thể thiếu của CLB và luôn có mặt trong những lúc thăng trầm. Tôi gặp bà ấy thường xuyên hơn cả một số thành viên trong gia đình mình.

Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi không gặp bà ấy trong vài năm. Vì vậy, cơ hội được gặp lại bà ấy thật tuyệt vời. Chúng tôi đã xây dựng một tình bạn chân thành qua nhiều năm. Khi bạn gặp một người như Carol, bạn sẽ không bao giờ quên họ".

Mặc dù HLV huyền thoại Ferguson vui vẻ để Carol trêu chọc mình, nhưng ông hoàn toàn không dung thứ cho bất kỳ dấu hiệu bất đồng nào từ các cầu thủ của mình. Trong suốt 26 năm dẫn dắt MU, Ferguson đã có những xung đột với một số nhân vật chủ chốt - bao gồm Roy Keane, David Beckham, Jaap Stam và Ruud van Nistelrooy - những xung đột đều kết thúc bằng việc cầu thủ đó rời Old Trafford.

Bà Carol (phải) cùng Rio Ferdinand (bức ảnh trái), Sir Alex và Rio Ferdinand ôm cúp Premier League (bức ảnh phải). ẢNH: MIRROR/​​BT +1

Nhưng có thể nói chính bầu không khí kỷ luật và uy quyền kiên định này không chỉ đưa Manchester United lên đỉnh cao của bóng đá Anh và châu Âu, mà còn giúp họ duy trì vị thế đó trong hơn hai thập kỷ. Dưới thời Fergie, Manchester United đã giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 FA Cup, 4 Cúp Liên đoàn và 2 chức vô địch Champions League.

Sir Alex Ferguson đã xây dựng một kỷ nguyên thống trị giải quốc nội chưa từng có, định nghĩa lại thành công bền vững trong bóng đá hiện đại - nhưng ngay cả một triều đại hùng mạnh nhất cũng có chỗ cho sự hóm hỉnh dễ mến của một người phụ nữ phục vụ bữa ăn giản dị.