2 thẻ đỏ khiến Arsenal mất chức vô địch Premier League 27/04/2026 12:09

Arsenal đã giành lại vị trí đầu bảng sau chiến thắng sít sao trước Newcastle trong cuộc đua vô địch Premier League với Manchester City, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta lại không hài lòng chút nào khi tiếng còi mãn trận vang lên, nhất là về công tác trọng tài.

Mikel Arteta cho rằng việc không truất quyền thi đấu của Nick Pope trong trận đấu với Arsenal có thể đã khiến đội bóng của ông mất chức vô địch Premier League. Arsenal đã đánh bại đội bóng của HLV Eddie Howe với tỷ số 1-0 tại sân Emirates vào Chủ nhật - bàn thắng sớm của Eberechi Eze đã giúp "pháo thủ" giành được ba điểm.

Chiến thắng này giúp đội bóng của Arteta giành lại vị trí đầu bảng Premier League với khoảng cách 3 điểm với Man City, dù đoàn quân của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu. Phát biểu sau trận đấu, Arteta tỏ ra vô cùng tức giận khi thủ môn Pope của Newcastle không bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Viktor Gyokeres.

Arteta cho rằng thủ môn Pope xứng đáng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Gyokeres. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và HLV Mikel Arteta cho rằng đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Arsenal bị trọng tài xử ép. Trước đó, Arteta từng cho rằng hậu vệ Abdukodir Khusanov của Man City đáng lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân tuần trước.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: "Tôi cũng phải nói rằng, theo ý kiến ​​của tôi, đó rõ ràng là một thẻ đỏ. Tôi đã xem lại tình huống đó 10 lần rồi. Nếu bạn từng chơi bóng đá, đó là thẻ đỏ.

Đây là lần thứ hai trong hai trận đấu sau trận gặp Manchester City (Arsenal thua 1-2), khi Kai Havertz băng lên, Khusanov đã phạm lỗi với cậu ấy. Tỷ số khi đó là 1-1, chức vô địch đã ở trong tầm tay. Đó là một thẻ đỏ, các bạn ạ. Đây cũng là những yếu tố quyết định đến chức vô địch Premier League và hy vọng điều đó sẽ thay đổi".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Arteta nói thêm: “Tôi đang nói về thực tế của hai trận đấu gần đây, trong những thời điểm quan trọng khi mọi thứ đều đang bị đe dọa, chúng ta cần mọi thứ diễn ra theo ý mình nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi không bào chữa gì cả. Tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi không nói gì về chuyện này khi chúng tôi thua trận. Thế giới đã khác rồi. Chỉ vậy thôi".

Arteta thất vọng vì 2 chiếc thẻ đỏ có thể khiến Arsenal không thể vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được hỏi lý do tại sao trọng tài không rút thẻ đỏ đuổi Pope, Arteta trả lời: "Tôi không biết, họ sẽ có ý kiến ​​riêng của họ. Tôi ở đây để đưa ra ý kiến ​​của mình với tư cách là người đã gắn bó với bóng đá lâu năm. Hãy hỏi bất kỳ cầu thủ nào, vì quỹ đạo của quả bóng, không có cầu thủ nào ở đó cả. Nếu điều đó xảy ra theo hướng ngược lại (với Arsenal), chắc chắn sẽ là thẻ đỏ".

Arsenal sẽ trở lại thi đấu vào giữa tuần khi tiếp đón Atletico Madrid trên sân khách trong trận lượt đi bán kết Champions League. Sau đó, họ sẽ tập trung vào trận đấu trên sân nhà Emirates với Fulham ở Ngoại hạng Anh. Arteta đang có một vài mối lo ngại trước những trận đấu đó, khi cả Kai Havertz và Eberechi Eze đều phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Newcastle.