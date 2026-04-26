26/04/2026 11:48

(PLO)- Giấc mơ giành cú ăn ba của Man City vẫn còn đó khi Pep Guardiola phải vượt qua sự tự mãn tại Wembley.

Các cầu thủ đội hình 2 của Man City đá chính trong trận bán kết FA Cup đã cần đến sự hỗ trợ từ băng ghế dự bị để ngược dòng vượt qua một Southampton đầy quyết tâm và có tổ chức tại Wembley. Man City phải cần đến 2 bàn thắng ở phút cuối mới thắng ngược Southampton 2-1.

Với tư cách là HLV của Manchester City, Pep Guardiola đã có nhiều trận đấu tại Wembley hơn hầu hết các HLV khác. Nhưng trong tất cả các trận đấu ông dẫn dắt Manchester City tại đây, có lẽ ông chưa bao giờ tỏ ra biết ơn một pha lập công tuyệt đẹp nào nhiều như pha lập công như mơ của Nico Gonzalez.

Đó là một cú sút bằng chân phải đã giúp Guardiola tránh khỏi áp lực của hiệp phụ và giúp ông thoát khỏi những lời chỉ trích vì tung ra đội hình yếu trong trận bán kết FA Cup. Và điều đó có nghĩa là ông sẽ trở lại "ngôi nhà thứ hai" của mình ở Anh vào ngày 16-5 để đá chung kết FA Cup, khi hy vọng giành cú ăn ba của Man City vẫn còn rất lớn.

Đây là một chiến thắng xứng đáng cho Man City, đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu lọt vào bốn trận chung kết FA Cup liên tiếp. Nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu diễn ra khá khó khăn, bản năng chiến thắng của Man City trớ trêu thay chỉ được củng cố nhờ bàn thắng tuyệt vời của Finn Azaz bên phía Southampton.

Pep Guardiola đã tung vào sân đội hình 2 trong trận bán kết FA Cup. ẢNH: THE FA

Nhưng trong hơn một giờ đồng hồ, trận đấu này đã cho thấy rõ sự nhàm chán. Một nửa sân vận động chật kín khán giả và họ rất hào hứng, nửa còn lại chỉ lấp đầy một nửa và khán giả cũng chẳng mấy quan tâm. Chắc chắn có một chút dấu hiệu của sự tự mãn ở Manchester City. Và điều đó không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn đội hình. Sự tự mãn đó đã dẫn đến nhiều sự lơ là.

Đội hình dự bị của Man City thiếu sự ăn ý, điều này khiến đội bóng đá giải hạng Nhất Southampton khá thoải mái trong việc kiềm chế đội bóng của Guardiola. Họ cũng có một vài cơ hội phản công. Leo Scienza là cầu thủ nổi bật nhất trong hiệp đấu đó và không việt vị quá sát khi có một pha dứt điểm đẹp mắt nhưng bị trọng tài từ chối.

Xét về những cơ hội ghi bàn, Manchester City có lẽ nhỉnh hơn trong hiệp một, nhưng thực tế thì đó là một trận đấu khá nhạt nhẽo. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực của Southampton.

HLV Tonda Eckert đã tổ chức đội hình này một cách xuất sắc và, nếu có thể nói, họ đã thể hiện sự năng nổ hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Điểm đáng chú ý duy nhất trong giờ nghỉ giữa hiệp xoay quanh việc Guardiola sẽ mất bao lâu trước khi tung vào sân một số cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở Premier League.

Ông thầy người Tây Ban Nha đã cưỡng lại được cám dỗ vào giờ nghỉ giữa hiệp. Vấn đề chính mà Guardiola có lẽ cần giải quyết là các cầu thủ Man City sự thiếu hỗ trợ trầm trọng cho Marmoush. Dù không thay đổi nhân sự, Guardiola đã phần nào khắc phục được vấn đề đó trong hiệp 2 nhưng chất lượng của những đường chuyền cuối cùng vẫn còn thiếu.

Southampton đã chơi rất kiên cường trước Manchester City. ẢNH: THE FA

Rõ ràng là hiệp hai sẽ diễn ra chủ yếu bóng lăn về một phía của sân vận động, phía khán đài gần như trống rỗng. Và thực tế là việc Guardiola thực hiện những thay đổi chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu khá bất ngờ, bởi đó là thời điểm mà Man City dường như đang hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Một trong những thay đổi đó liên quan đến việc rút lui của Phil Foden, người đang gặp khó khăn về phong độ và tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này cho thấy HLV Thomas Tuchel sẽ không gọi Foden vào tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Và cũng ngày càng dễ thấy Foden sẽ không đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cuối mùa giải Ngoại hạng Anh của Man City.

Bằng việc tung Jeremy Doku và Savinho vào sân, rõ ràng Pep Guardiola không mong đợi sẽ phải phòng ngự nhiều và, đúng như dự đoán, điều đó đã xảy ra. Trận đấu thực sự trở thành một bài tập huấn luyện tấn công đối đầu phòng ngự.

Và Manchester City đã không tấn công tốt lắm, còn Southampton thì phòng ngự rất chắc chắn. Guardiola hẳn đã hy vọng tình hình sẽ thay đổi khi tung Erling Haaland vào sân, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Manchester City của Pep Guardiola vẫn còn nguyên cơ hội ăn ba giải quốc nội. ẢNH: AMA

Và bất ngờ thay, phút 79, Azaz đã tung ra một cú sút cong tuyệt đẹp bằng chân phải để kết thúc pha tấn công bắt đầu từ sai lầm của Rayan Cherki, mở tỉ số 1-0 cho Southampton. Lợi thế dẫn trước của Southampton không kéo dài được lâu, sau cú sút mạnh của Dogu gỡ hòa 1-1 cho Man City chỉ 3 phút sau đó, nhưng ít nhất nó đã mang lại sự kịch tính cần thiết cho trận đấu.

Và trận đấu đã có một kết thúc ngoạn mục khi Gonzalez tung cú sút tuyệt đẹp ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City ở phút 87. Đây là trận thắng không đẹp mắt đối với Manchester City nhưng cơ hội giành cú ăn ba vẫn còn rất lớn, khi mà họ đã vô địch Carabao Cup. Sự chú ý của thầy trò HLV Pep Guardiola bây giờ sẽ chuyển sang Premier League, khi Arsenal vừa đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 34 để lấy lại vị trí đầu bảng. Arsenal đang hơn Manchester City 3 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Cũng ở vòng 34 Premier League, sau khi Wolves và Burnley chính thức xuống hạng, suất còn lại của cuộc chiến gay gắt giữa 2 đội bóng thành London là West Ham và Tottenham. Đáng chú ý, Tottenham và West Ham cùng thắng khi lần lượt hạ Wolves 1-0 và Everton 2-1 nhờ những bàn thắng quyết định đều được ghi ở phút cuối. West Ham đang đứng thứ 17, hơn suất rớt hạng cuối cùng của Tottenham 2 điểm.