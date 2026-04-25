FA ra phán quyết về đơn kháng cáo của MU 25/04/2026 11:34

Lisandro Martinez sẽ phải tiếp tục nghỉ thi đấu hai trận cuối cùng trong án treo giò ba trận của mình sau khi MU kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để hủy bỏ thẻ đỏ nhưng không thành công.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã bác bỏ đơn kháng cáo của Manchester United về án treo giò ba trận đối với Lisandro Martinez vì cho rằng đó không phải là một lỗi rõ ràng. Cầu thủ người Argentina đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewis trong trận thua 1-2 trước Leeds United ở Premier League hồi đầu tháng này.

Cũng cần lưu ý rằng, lập luận cho rằng hình phạt quá nặng đối với hành vi này đã bị bác bỏ vì hành vi giật tóc là "không thể dung thứ và cần phải ngăn chặn". Everton cũng nhận được phán quyết tương tự khi kháng cáo quyết định truất quyền thi đấu của Michael Keane hồi đầu mùa giải vì cũng vì lỗi giật tóc đối thủ.

Martinez tiếp tục thực thi án phạt treo giò thêm 2 trận. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù luật về vấn đề này rất rõ ràng, HLV tạm quyền của MU, Michael Carrick, vẫn vô cùng tức giận trước quyết định truất quyền thi đấu của Martinez. "Đó không phải là kéo, không phải là giật, không phải là hành động hung hăng, Martinez chỉ chạm vào tóc và bị đuổi khỏi sân", HLV Michael Carrick của MU nói với Sky Sports, "Điều tệ nhất là anh ấy bị đuổi khỏi sân khi VAR xem xét lại quyết định Thật sốc. Đây là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi phải chịu những quyết định bất lợi, nhưng trận này là một trong những quyết định tệ nhất mà tôi từng chứng kiến".

Martinez và Harry Maguire đều vắng mặt trong trận MU thắng Chelsea 1-0 cuối tuần trước do án treo giò, trong đó Maguire bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vì những bình luận đưa ra sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bournemouth.

Bản hợp đồng đắt giá thứ ba của MU Maguire sẽ trở lại trong trận đấu với Brentford vào thứ Hai tuần tới (rạng sáng thứ ba giờ Việt Nam), nhưng Martinez vẫn sẽ vắng mặt và anh cũng sẽ không tham gia trận đấu quan trọng với Liverpool vào cuối tuần sau.

Sự phẫn nộ tại Old Trafford trước quyết định của trọng tài liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Martinez đã lên đến đỉnh điểm vào thứ Bảy tuần trước khi những bất nhất về vấn đề này được phơi bày. Cụ thể, pha kéo tóc nhẹ của Dango Outtara đối với Calvin Bassey của Fulham đã không bị phạt, và cầu thủ của Brentford cũng không bị coi là phạm lỗi.

Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Manchester United khi Dango Outtara sẽ có mặt trong chuyến làm khách của Brentford đến Old Trafford trong những ngày tới thay vì bị đình chỉ thi đấu 3 trận vì hành vi của mình.

Dango Outtara giật tóc phạm lỗi với Calvin Bassey nhưng không nhận thẻ đỏ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ngoài Martinez, MU dường như còn có một vài cầu thủ khác có thể vắng mặt, đó là Leny Yoro và Matheus Cunha đang gặp vấn đề về chấn thương. Cả hai đều không được nhìn thấy trong buổi tập luyện hồi đầu tuần này, Yoro vắng mặt trong trận thắng Chelsea và có thông tin cho rằng Cunha gặp vấn đề trong trận đấu đó.

Theo Carrick, Cunha vẫn đang trong quá trình hồi phục nên khả năng ra sân của anh còn bỏ ngỏ, trong khi Yoro có thể đã trở lại. HLV Michael Carrick của MU nói: "Chúng tôi vẫn đang xem xét vấn đề đó, nên vẫn có khả năng, nhưng hiện tại chúng tôi chưa chắc chắn 100%".