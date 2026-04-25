4 ưu tiên chuyển nhượng của MU với danh sách đầy tham vọng 25/04/2026 07:09

MU đang nhắm đến một số bản hợp đồng mới trong mùa hè này, với ưu tiên hàng đầu là tuyến giữa, và họ đang để mắt đến một số ngôi sao Premier League. Sự hồi sinh mạnh mẽ của MU từ giữa mùa giải đến nay phần lớn là nhờ vào sự tỏa sáng của một số tân binh được chiêu mộ trong mùa hè năm ngoái dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Nhiều năm trở lại đây, Manchester United chịu rất nhiều chỉ trích về công tác tuyển dụng nhân sự, nhưng những tân binh ở hàng công và thủ môn ít tên tuổi mà đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ mùa hè năm ngoái đã đóng vai trò rất quan trọng vào sự hồi sinh lúc này của đội bóng.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, và mặc dù khoản chi này không phải là điều lạ, nhưng hiếm khi thấy nhiều bản hợp đồng mới lại thành công đến vậy. Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều gia nhập MU để tạo nên một hàng công mới.

MU có kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái xuất sắc. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bryan Mbeumo có lẽ chỉ đứng sau Bruno Fernandes về chất lượng cầu thủ xuất sắc nhất của MU mùa này. Cunha đã ghi những bàn thắng quan trọng, bao gồm cả bàn thắng quyết định trong trận đấu kịch tính với 5 bàn thắng trước Arsenal. Sesko, sau một thời gian vật lộn, bắt đầu ghi những bàn thắng giúp MU vươn lên trên thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và tiến gần đến chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Trong khung thành, Senne Lammens, dù là một cái tên gần như không ai biết đến cho đến khi anh gia nhập Old Trafford, đã thể hiện sự tự tin đáng kể. Một sự tương phản rõ rệt so với thời của Andre Onana, và thủ môn người Bỉ đang làm tốt công việc của mình với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đây.

Mbeumo và Cunha được đưa về khi Manchester United muốn chiêu mộ những tài năng đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League, thay vì mua cầu thủ từ các giải khác. Chính sách đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lãnh đạo "quỷ đỏ" trong mùa hè này, khi mục tiêu trở lại Champions League đang hiện hữu, ban lãnh đạo Manchester United đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho công tác tuyển quân vào mùa hè này.

Elliot Anderson là mục tiêu lớn của Manchester United. ẢNH: ALL STAR

Tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu

MU đã đúng khi nhắm vào hàng công như một vấn đề cần giải quyết cách đây chưa đầy 12 tháng. Họ cũng đã chứng minh sự đúng đắn với những cầu thủ mà họ theo đuổi. Vì vậy, khu vực cần chú ý tiếp theo là tiền vệ phòng ngự, nơi cần được củng cố ngay cả trước khi Casemiro tuyên bố ra đi.

Cầu thủ người Brazil đã tìm lại phong độ trong những tháng gần đây, nhưng anh đã lớn tuổi nên không có tốc độ để di chuyển khắp sân. Sự trở lại đội hình chính của Kobbie Mainoo đã mang lại cho MU thêm chất lượng và chiều sâu đội hình, nhưng họ vẫn sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ ở khu vực này.

Những cái tên quen thuộc đang tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh đã được nhắc đến. Elliot Anderson của Nottingham Forest tiếp tục tiến bộ với tốc độ chóng mặt và một kỳ World Cup xuất sắc có thể giúp anh có giá lên tới 100 triệu bảng Anh. Manchester City cũng rất quan tâm đến Anderson.

Adam Wharton của Crystal Palace là một cái tên khác mà MU đang nhắm đến, cũng như Carlos Baleba của Brighton, người mà họ đã để mắt đến vào mùa hè năm ngoái. Aurelien Tchouameni là ngôi sao khác mà "quỷ đỏ" rất muốn có nếu Real Madrid sẵn sàng để anh ra đi.

2. Tăng cường hàng thủ

MU đang nhắm đến Micky van de Ven. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, Manchester United đang có năm trung vệ: Lisandro Martinez, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Leny Yoro và Ayden Heaven. CLB tin rằng Yoro và Heaven có thể trở thành bộ đôi trung vệ hàng đầu trong những năm tới, nhưng cần phải kiên nhẫn. De Ligt và Martinez đang gặp vấn đề về chấn thương.

MU sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn đáng kể ở mùa giải tới và việc bổ sung một trung vệ thuận chân trái sẽ là lý tưởng. Điều đó đã dẫn đến việc MU quan tâm đến Micky van de Ven của Tottenham, người dù trải qua một mùa giải tồi tệ ở Tottenham vẫn có rất nhiều đội bóng muốn chiêu mộ.

Đàm phán với đội bóng phía bắc London luôn là một thách thức, và De Ven vẫn còn hợp đồng dài hạn, nhưng MU coi anh là một bản hợp đồng lý tưởng. Cuối cùng, phần lớn hoạt động chuyển nhượng của "quỷ đỏ" thành Manchester có thể được quyết định bởi số tiền họ thu được từ việc bán cầu thủ. Những cầu thủ như Marcus Rashford và Manuel Ugarte sắp ra đi và điều này sẽ giúp ích cho việc gây quỹ chuyển nhượng mùa hè của họ.

Baleba vẫn trong tầm ngắm của Man United. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. Thêm 1 tiền vệ bổ sung cho tuyến giữa

Việc Manchester United có thể chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm thứ hai hay không phụ thuộc vào số tiền thu về từ việc bán người thừa, điều này sẽ giúp tăng cường chiều sâu đội hình. Những người ở Manchester đều biết rằng việc chiêu mộ hai cầu thủ ở vị trí này với mức giá khoảng 70 triệu bảng Anh có thể là một thách thức lớn.

Theo tờ Athletic (Anh), Matheus Fernandes của West Ham United, Alex Scott của Bournemouth và Joao Gomes của Wolves đều đã được Manchester United theo dõi. CLB cũng hy vọng có thể đôn thêm một tiền vệ từ học viện đào tạo lên đội một. Những "sao mai" như Tyler Fletcher và Jim Thwaites gần đây đã được ra sân trong đội hình chính, nhưng bất kỳ sản phẩm đào tạo trẻ nào được đôn lên đội một có lẽ cũng chỉ được sử dụng không thường xuyên.

Nếu Manchester United muốn bổ sung một tiền vệ chất lượng hàng đầu thì điều đó có thể phụ thuộc vào việc một CLB nào đó buộc phải bán cầu thủ. Gomes ở Wolves, người đã được đề cập ở trên, là thành viên của một đội bóng xuống hạng, điều này có thể làm suy yếu vị thế của Wolves trên thị trường chuyển nhượng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Fernandes nếu West Ham xuống hạng.

MU nhắm đến rất nhiều mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: MIRROR

4. Bản hợp đồng thứ tư

Manchester United vẫn còn một số vị trí cần được chú trọng. Họ có thể sẽ theo đuổi một tiền đạo giàu kinh nghiệm hơn, điều mà họ đang thiếu. Rasmus Hojlund có thể ra đi vĩnh viễn, trong khi tương lai của Joshua Zirkzee vẫn chưa rõ ràng. CLB cũng cần một hậu vệ trái. Tyrell Malacia sẽ rời Old Trafford, còn Luke Shaw thường xuyên gặp chấn thương sẽ khiến đội hình Manchester United trở nên thiếu hụt ở vị trí này.